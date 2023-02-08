Конор Макгрегор спародировал Стива Джобса в новой рекламе своего виски

Известный боец UFC оделся, как покойный соучредитель Apple, и выступил, имитируя его жесты.

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Конор МакГрегор спародировал покойного Стива Джобса, рекламируя свой бренд виски Proper Twelve. Об этом пишет Daily Mail.

Ирландская звезда UFC спародировал церемонию объявления, похожую на церемонию объявления новых продуктов Apple. И даже оделся в стиле Джобса, который, как известно, предпочитал синие джинсы, черную водолазку и кроссовки.

[ + – ] Конор МакГрегор спародировал Стива Джобса

Впрочем, этот минимализм и скромность были мнимыми. Водолазки были эксклюзивом от покойного дизайнера Иссей Мияке. Приобрести их невозможно, Мияке шил их специально для Джобса. Немецкая компания Lunor по просьбе Джобса поменяла форму своих очков с овальной на круглую, чтобы они больше подходили к форме его лица.

Остаются разве что джинсы и кроссовки. К слову, на презентацию Nike+iPod единственный раз Стив надел кроссовки Nike — все остальное время он носил New Balance. Так что фанаты Джобса неплохо подняли продажи этой марки обуви.

Конор МакГрегор сейчас вынужденно отдыхает, после того, как сломал ногу во время боя с Дастином Порье в 2021 году, так что он успел сняться в последнем ремейке "Дома у дороги" и согласился стать тренером в грядущем Ultimate Fighter UFC.

[ + – ] Конор МакГрегор спародировал Стива Джобса в новой рекламе

Также МакГрегор также помог разработать новый яблочный ликер для своего бренда виски. И его-то он и анонсировал в стиле "Эппл".

"Дамы и господа, время от времени появляется революционный продукт, который меняет все", — сообщил он, загадочно посмотрев в камеру в стиле Джобса, после того, как рассказал о достоинствах своего виски.

"Дамы и господа, нет другого яблочного ликера с таким вкусом. Это немного ирландского яблочного волшебства. Виски Irish Apple теперь доступен для свадеб, похорон, вечеров драк и раунда шотов", — пошутил Конор, известный своим вспыльчивым характером и многочисленными драками в барах.

Напомним, недавно Конор Макгрегор сообщил, что едва не погиб. Его сбила машина, когда он катался на велосипеде.