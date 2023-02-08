Конор Макгрегор спародіював Стіва Джобса у новій рекламі свого віскі

Відомий боєць UFC одягнувся як покійний співзасновник Apple і виступив, імітуючи його жести.

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Конор Макгрегор спародіював покійного Стіва Джобса, рекламуючи свій бренд віскі Proper Twelve. Про це пише Daily Mail.

Ірландська зірка UFC спародіювала церемонію оголошення, схожу на церемонію оголошення нових продуктів Apple. І навіть одягнувся в стилі Джобса, який, як відомо, віддавав перевагу синім джинсам, чорній водолазці та кросівкам.

[ + – ] Конор Макгрегор спародіював Стіва Джобса

Утім, цей мінімалізм і скромність були уявними. Водолазки були ексклюзивом від покійного дизайнера Іссей Міяке. Придбати їх неможливо, Міяке шив їх спеціально для Джобса. Німецька компанія Lunor на прохання Джобса змінила форму своїх окулярів з овальної на круглу, щоб вони більше підходили до форми його обличчя.

Залишаються хіба, що джинси та кросівки. До речі, на презентацію Nike+iPod єдиний раз Стів одягнув кросівки Nike — решту часу він носив New Balance. Тож фанати Джобса непогано підняли продаж цієї марки взуття.

Конор Макгрегор зараз вимушено відпочиває, після того, як зламав ногу під час бою з Дастіном Пуар'є в 2021 році, тож він встиг знятися в останньому ремейку "Придорожній заклад" і погодився стати тренером у майбутньому Ultimate Fighter UFC.

[ + – ] Конор Макгрегор спародіював Стіва Джобса у новій рекламі

Макгрегор також допоміг розробити новий яблучний лікер для свого бренду віскі. І його він анонсував у стилі "Епл".

"Пані та панове, час від часу з'являється революційний продукт, який змінює все", — повідомив він, загадково подивившись у камеру в стилі Джобса, після того, як розповів про переваги свого віскі.

"Пані та панове, немає іншого яблучного лікеру з таким смаком. Це трохи ірландського яблучного чарівництва. Віскі Irish Apple тепер доступне для весіль, похорону, вечорів бійок і раунду шотів", — пожартував Конор, відомий своїм запальним характером і численними бійками в барах.

Нагадаємо, нещодавно Конор Макгрегор повідомив, що мало не загинув. Його збила машина, коли він катався на велосипеді.