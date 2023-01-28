"Я міг померти": зірку UFC Конора Макгрегора збила машина (відео)

За словами Конора МакГрегора, наслідки ДТП були б трагічними, якби не його спортивна підготовка.

Related video

Боєць змішаних єдиноборств та учасник Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор МакГрегор заявив, що його збила машина. Спортсмен опублікував кадри з місця події на своїй сторінці в Instagram.

Автомобіль збив Конора Макгрегора, коли той їхав велосипедом. За словами зірки UFC, водій не побачив його через яскраве сонце і протаранив "на повній швидкості".

Боєць не сильно постраждав внаслідок ДТП та зміг самостійно зняти наслідки на свій смартфон. Пізніше Конор МакГрегор виклав у соцмережі фотографію, продемонструвавши довгу подряпину на сідниці.

"Дякую тобі, Господи, що мій час ще не настав. Також дякую боротьбі та дзюдо. Реакція під час приземлення врятувала моє життя", — зазначив спортсмен у своєму посту. Обговорюючи ситуацію в одному із роликів, він додав: "Я міг померти".

На камеру Конора Макгрегора також потрапила розмова з водієм, який представився Ніком. Чоловік багаторазово вибачився перед знаменитістю, а потім підвіз його додому на своєму автомобілі, розмістивши зламаний велосипед у багажнику. Спортсмен поставився до ситуації спокійно, лише зазначив, що наслідки ДТП могли бути набагато гіршими.

34-річний ірландець Конор Макгрегор двічі ставав чемпіоном UFC у легкій та напівлегкій вазі. Нині він виступає на турнірі у легкій вазі. Останній бій Конора Макгрегора відбувся в липні 2021 року з Джастіном Пор'є і закінчився переломом ноги ірландця, який поставив його спортивну кар'єру на паузу.

У березні 2022 стало відомо, що Конора Макгрегора затримали в Дубліні за небезпечне водіння. Зірку доставили до поліцейської дільниці, але незабаром відпустили під зобов'язання з'явитися до суду.