Небезпечне водіння: Конора Мак-Грегора затримано в Дубліні

Колишній чемпіон UFC уже склав тест на алкоголь і наркотики в крові.

Ірландського бійця змішаного стилю Конора Мак-Грегора затримала поліція минулої ночі в Дубліні, повідомляє BJPenn.

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Про детальні причини зупинки не повідомляється, але відомо, що автомобіль ірландця Bentley Continental за 187 тисяч доларів був відігнаний на штрафстоянку, а сам боєць змішаних єдиноборств доставлений у поліцейську дільницю.

За версією поліції, Конора Мак-Грегора було затримано за небезпечне водіння. Його вже відпустили з-під варти під зобов'язання з'явитися до суду, коли буде призначено перше слухання в справі. Мак-Грегор може відбутися штрафом у 5,5 тисячі доларів або отримати тюремне ув'язнення терміном на шість місяців.

Представниця Мак-Грегора, Карен Кесслер, у коментарі MMA Fighting повідомила, що Конор їхав у спортзал на тренування, коли поліція зупинила його та висунула підозру в можливому порушенні прав дорожнього руху. У поліцейському відділі він склав тест на наявність алкоголю чи наркотичних препаратів у крові.

Конор Мак-Грегор ставав чемпіоном UFC у легкій та напів легкій вазі. Але 6 жовтня 2018 він програв Хабібу Нурмагомедову, а потім двічі програвав американцю Дастіну Пор'є.

Нагадаємо, у жовтні Конор Мак-Грегор потрапив у неприємний інцидент: відпочиваючи в Римі, він зламав носа відомому діджею. Конфлікт спалахнув без явної причини, а, за словами потерпілого Франческо Факкінетті, Мак-Грегор просто вдарив його навіть без словесного конфлікту.

Раніше Фокус спілкувався з другом і спаринг-партнером Мак-Грегора: Артем Лобов розповів про запальний характер Мак-Грегора, а також згадав про їхні спаринги. За словами Лобова, Мак-Грегор втрачав голову під час спарингів. Імпровізовані поєдинки могли тривати кілька годин.