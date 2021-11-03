Артем Лобов: "У житті Макгрегор — нормальна людина"

Кореспондент Фокусу зустрівся з колишнім бійцем ММА у Києві та поговорив про Конора Макгрегора, бізнес і Дениса Берінчика.

Артем Лобов — ірландський боєць змішаного стилю. Протягом своєї кар'єри він часто потрапляв у гучні історії, йшов із ММА в кулачні бої і досі дружить і тренується з Конором Макгрегором. Минулого літа Лобов уже бував у Києві та програв бій на голих кулаках українському боксерові Денису Берінчику. Після цього ірландець завершив кар'єру. Про це рішення, тренування з Макгрегором і популярність змішаних єдиноборств кореспондент Фокусу поговорив з Артем Лобовим.

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"Усик міг би покликати Берінчика в кард перед своїм боєм"

[ + – ] Артем Лобов і Денис Берінчик перед боєм на голих кулаках Фото: Instagram

— Артеме, цьогоріч ви вже не вперше в Україні. Що привело вас знову до нашої країни?

— Мета мого візиту — це "Махач" (бійцівський вечір, у межах якого пройшли бої на голих кулаках — авт.). Будуть чудові бої, розіграємо "Тойоту Камрі", тож усе дуже цікаво. Хлопці набирають досвіду, бачать перспективу, є дуже багато молодих бійців. Це приємно бачити, цікаво дивитися, тож я й приїхав.

— На цей турнір ви підете у статусі організатора чи посла?

— Швидше, амбасадор.

— Нещодавно ви побилися на голих кулаках із Денисом Берінчиком. Денису давно пророкують чемпіонський пояс, але не можуть організувати йому титульний поєдинок. Як ви вважаєте, чи стане він чемпіоном світу?

— Зараз він має всі шанси. Я так розумію, що вони з Усиком дружать. Ось коли Усик захищатиме пояси, є всі шанси для Дениса отримати серйозний бій. Чому б і ні? Перед нашим боєм Денис казав, що Сашко пропонував його фінансово підтримати, щоб він не бився на голих кулаках, але Берінчик гроші, він не взяв. Так ось зараз замість грошей він міг би йому допомогти і взяти до себе в кард (кард — це група поєдинків у межах турніру зі змішаних єдиноборств, у яких беруть участь зірки промоушена, котрі організували їх. — Ред.). Це було б набагато краще. Сам Денис казав, що не хоче "рибу" — дайте "вудку". Ось це і була б дуже хороша і перспективна вудка, з якою він міг би спіймати серйозну рибку.

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— Кілька років тому ширилися чутки, що Денис хотів би спробувати себе в ММА. Як вам здається, наскільки це можливо?

— За бажання все можливо, але перейти з ММА до боксу набагато простіше і швидше, ніж із боксу до ММА. Усі бійці змішаних єдиноборств постійно тренуються з боксерами, з боксерськими тренерами, також б'ють лапи, грушу і таке інше. Це набагато ближче. А ось боксери не використовують ноги, не борються, ні в стійці, ні в партері, навіть сама стійка зовсім інша. Боксер більше посунутий боком до суперника, тому що лоу-кіків немає, задіяні лише руки. І тобі потрібно зробити себе якнайменшим у такій площині. Якщо ж ти такою стійкою виходиш у ММА, тобі просто "відсушать" ногу за три секунди і ти підеш на милицях додому.

Такий перехід можна зробити. Приклад — Кларесса Шилдс, чемпіонка світу з боксу. Вона вже виграла один бій у ММА, зараз проведе другий. Але це не так швидко, потрібно ретельно готуватись.

"Я вирішив завершити кар'єру: мотивація згасла, тестостерон упав"

[ + – ] Артем Лобов під час розмови з кореспондентом Фокусу Фото: Фокус

— Розкажіть про відмінність у специфіці боїв на голих кулаках і в ММА? Наскільки складно вам було перебудуватися з ММА в кулачні бої?

— ММА готує тебе до будь-якого виду спорту, бо воно враховує всі ці єдиноборства. Якщо ти ММА боєць, ти можеш робити будь-що. Я і на голих кулаках виступав, і в К1 міг би і в боксі виступити. Але якщо хтось із "кулачки" прийшов до ММА, то це складніше. Усе залежить від того, хто ти був у ММА. Якщо ти більше греблер, то тобі буде складніше в боксі. Але я більше любив стійки, тому К1 або бокс були для мене найбільш комфортними.

— Ви багато боїв провели у США. Наскільки там відрізняється аудиторія від східноєвропейської?

— Бої люблять усі. Мій тренер завжди каже: "Ви йдете парком: хтось грає у футбол, хтось у баскетбол… І раптом починається бійка. Що всі дивитимуться? Звичайно, бійку". Це у нас у крові. Я сам у Японії, наприклад, ніколи не бився, але чув, що там дуже специфічні люди дивляться на бої. Вони особливо не кричать, дуже шанобливо ставляться. Вони у бійцях бачать самураїв. В усьому світі люди люблять дивитися бої, шумлять, кричать, бійки на трибунах стаються. Це і в Америці, й у нас, в СНД.

— Ви вирішили завершити кар'єру. Що стало вирішальним фактором?

— По-перше, здоров'я, це важливий чинник. Відомий факт, що в боксі 20% спортсменів залишають кар'єру з постійними травмами голови. І це — до кінця життя. Чим довше ти у професійному спорті, тим більші твої шанси опинитися у цих 20%. Враховуючи стиль ведення бою, мої шанси були ще вищими. Тому я вирішив, що час зав'язувати. І мотивація згасла, я став старшим, напевно, тестостерон упав. А ще я став батьком. І плюс хочу вибудувати для себе чітку систему заробітку в іншій сфері, але це бажання є, поки я молодий і сповнений сил. Якщо хочеш, щоб у тебе виходило щось, потрібно повністю себе присвячувати цьому. Я це знаю на 100%, розумів, що мені не вдасться займатися бізнесом і просувати кар'єру бійця. Тому вирішив завершити кар'єру та вже займатися іншими справами.

— Тобто ви йдете в бізнес? Це пов'язано зі спортом?

— Я йду в будь-який бізнес. Якщо точніше: йду в "бізнес заробітку грошей".

"Ми з Макгрегором могли битися на рингу годинами"

[ + – ] Конор Макгрегор та Артем Лобов Фото: Getty Images

— Ви багато років дружите з Конором Макгрегором, багато спарингували. Наскільки він агресивний у спарингах? Чи бувало таке, що він втрачав голову і не міг вчасно зупинитися під час тренувального бою?

— Постійно. Ми з Конором так і потоваришували, бо він хотів тільки спарингуватися, йому були нецікаві тренування, хотілося просто рубатися. Тоді Конор був ще невідомим чуваком і нікому не хотілося отримати просто так. Він натикає тобі, йдеш із тренування, голова квадратна, а вихлопу від цього немає. Я був одним із тих, кому це подобалося. Я думав, що для мене це шанс покращити себе. Адже якщо хочеш бути добрим танцюристом — треба багато танцювати. Хочеш бути добрим бійцем — треба багато битися.

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Ми з Конором приходили в неділю, у нас був ключ, ми відчиняли зал, зачиняли за собою двері та рубалися. По 5 раундів, по 10, у маленьких рукавичках без особливого захисту. Ми робили це надто жорстко та надто багато. Іноді прийдемо з ранку "помісимося", потім увечері приходимо на бокс і теж "місимося". І на боксі часто ми "місилися" без раундів: у нас не було таймера і ми просто билися. Конор казав: "Я буду в голові рахувати". Іноді раунди затягувалися на півгодини. Це з одного боку занадто для здоров'я, але в плані прогресу, якого ми досягали, це дуже добре.

— Конор Макгрегор дуже епатажна людина, він постійно з кимось конфліктує або б'ється за межами рингу, октагону чи тренувального залу. Чому він так поводиться?

— Кожна людина по-своєму сприймає світ. На це питання, можливо, навіть Конор не може відповісти. Все залежить від того, як ти виріс, яким у тебе було дитинство, яке життя ти прожив. Це все формує тебе як людину. Мухаммед Алі теж був дуже епатажний і багато говорив. Тоді комусь це не подобалося, а зараз він є легендою всіх бойових мистецтв. Нікого немає крутішого за Мухаммеда Алі. Але Макгрегор — це та людина, яка завдяки боям змогла забезпечити всю свою сім'ю і себе, і дітей, і батьків. А цим із бійців можуть похвалитися одиниці.

— В останньому бою проти Дастіна Пуар'є Макгрегор отримав страшну травму. Як ви відреагували, коли побачили це?

— Це жахливо. Такі драми страшно бачити, я кілька разів таке раніше спостерігав: в Андерсона Сілви така була, у Кріса Вайдмана. Але коли це твій друг, бачити таке — у сотню разів гірше. Але це один зі складників нашого спорту. Ми б'ємося, наражаємо один одного на велику небезпеку. Я тому так негативно ставлюся до людей, які використовують стероїди та заборонені препарати. Я ніколи в житті їх не використав. Мені було не важливо, тестують мене чи ні. Це моя обіцянка бійцю, його родині, що я рубатимуся. Ми зробимо це чесно, не використовуючи жодних заборонених препаратів. Я робитиму це своїми руками, своїми силами. У цьому і є честь бійця, в цьому є дух бійця. А якщо ти напханий препаратами виходиш, то поваги до таких бійців у мене немає.

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— Найбожевільніший вчинок Конора Макгрегора, який ви бачили поза октагоном?

— У житті він нормальна людина. Адже все залежить від ситуації. Коли він із батьками чи друзями — це одна людина. А якщо ти виходиш на бій, йдеш битися з людиною, яка намагається забрати у тебе шмат здоров'я, шмат грошей, забрати хліб зі столу твоїх дітей, то треба налаштуватися. Все в твоєму організмі каже тобі: "Це небезпека, не йди туди". А ти намагаєшся перезаписати свій мозок, свою ДНК і йдеш, усупереч сигналам організму. Кожна людина поводиться по-різному в такі моменти.

— У Конора постійні суперечки з Хабібом Нурмагомедовим. Як ви до нього ставитеся?

— У нас точно не дружні стосунки. Як боєць він добрий, але так ми не дружимо.

— Яка перспектива ММА в Україні? Наскільки це може бути вдалий вид спорту у нас?

— Спортсменам має допомагати уряд, від нього має йти поштовх. Великі компанії, бізнесмени можуть допомагати хлопцям, влаштовувати різні івенти. Так і варто просувати цей спорт. Якщо молодь побачить у цьому перспективу та можливість реалізувати себе, то вони підуть цим займатись і спорт процвітатиме.