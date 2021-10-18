Конор Мак-Грегор зламав ніс італійському діджею

Інцидент стався під час вечірки в Римі, де відомий своїм запальним характером боєць UFC зараз відпочиває разом зі своєю нареченою і дітьми

33-річний ірландський боєць змішаних бойових мистецтв Конор Мак-Грегор знову вплутався в скандал. Відомий італійський діджей Франческо Факінетті висунув проти нього звинувачення і заявив, що Конор "вдарив його кулаком без будь-якої причини", зламав йому ніс і розбив губу. Про це пише Daily Mail.

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Конор з'явився в Італію з двох причин: по-перше, він повинен забрати свою ексклюзивну яхту Lamborghini, а по-друге, саме в Римі має пройти хрещення його молодшого сина Ріана, який народився в травні цього року.

Фото: Instagram thenotoriousmma

Фото: Instagram thenotoriousmma

Фото: Instagram thenotoriousmma

[ + – ] Візит Конора Мак-Грегора в Рим Фото: Instagram thenotoriousmma

Факінетті розповів своєму Instagram, що інцидент стався в одному з нічних клубів Рима, куди Конор Мак-Грегор прийшов зі своєю нареченою Ді Девлін. Спочатку Франческо та його дружина веселилися разом з Мак-Грегором, потім боєць запропонував піти на іншу вечірку. І раптово вдарив діджея кулаком в обличчя. Як написав сам Франческо, "без будь-якої на те причини".

[ + – ] Побитий Конором Франческо Факінетті Фото: Соцсети

"Зараз я перебуваю в готелі Parco dei Principi в Римі, і хочу сказати, що сьогодні, о 2.30 ночі на мене напав сер Конор Мак-Грегор. Так, той самий знаменитий Мак-Грегор. Він вдарив мене кулаком по обличчю, розбив мені губи і зламав ніс. Я весь був у крові, зараз я її змив. Він напав на мене біля клубу Сен-Реджіс на очах у десятьох свідків, його друзів та охоронця. Він напав на мене без будь-якої причини. Після того, як ми спілкувалися понад дві години і відмінно провели час в одній компанії", — написав Франческо й опублікував свій знімок з розбитим обличчям.

Він додав, що міг би промовчати, але не став цього робити. "Я в порядку, але Конор — дійсно жорстока і небезпечна людина. Я отримав цей удар на очах своєї дружини, інших жінок, моїх друзів і наслідки могли б бути жахливішими", — розповів діджей.

[ + – ] Конор Мак-Грегор у Римі Фото: Instagram thenotoriousmma

Мак-Грегор поки ніяк не відреагував на заяву діджея, і на запити преси не відповідає. Але нещодавно, на церемонії вручення премії МТV, він ледь не побився з бойфрендом актриси Меган Фокс прямо на червоній доріжці. Machine Gun Kelly відмовив у спільному фото Конору, а той жбурнув у нього склянкою і поліз у бійку.

До цього він вплутався в расистський скандал, коли опублікував відео з темношкірим чистильником взуття.