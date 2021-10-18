Конор Макгрегор сломал нос итальянскому диджею

Инцидент произошел во время вечеринки в Риме, где известный своим вспыльчивым нравом боец UFC сейчас отдыхает вместе со своей невестой и детьми

33-летний ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор снова ввязался в скандал. Известный итальянский диджей Франческо Факкинетти выдвинул против него обвинения и заявил, что Конор "ударил его кулаком без всякой причины", сломал ему нос и разбил губу. Об этом пишет Daily Mail.

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Конор явился в Италию по двум причинам: во-первых он должен забрать свою эксклюзивную яхту Lamborghini, а во-вторых, именно в Риме должно пройти крещение его младшего сына Риана, который родился в мае этого года.

Фото: Instagram thenotoriousmma

Фото: Instagram thenotoriousmma

Фото: Instagram thenotoriousmma

[ + – ] Визит Конора Макгрегора в Рим Фото: Instagram thenotoriousmma

Факкинетти рассказалв своем Instagram, что инцидент произошел в одном из ночных клубов Рима, куда Конор Макгрегор пришел со своей невестой Ди Девлин. Сначало Франческо и его жена веселились вместе с Макгрегором, потом боец предложил пойти на другую вечеринку. И внезапно ударил диджея кулаком в лицо. Как написал сам Франческо "без всякой на то причины".

[ + – ] Избитый Конором Франческо Факинетти Фото: Соцсети

"Сейчас я нахожусь в отеле Parco dei Principi в Риме, и хочу сказать, что сегодня, в 2.30 ночи на меня напал сэр Конор Макгрегор. Да, тот самый знаменитый Макгрегор. Он ударил меня кулаком по лицу, разбил мне губы и сломал нос. Я весь был в крови, сейчас я ее смыл. Он напал на меня у клуба Сен-Реджис на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителя. Он напал на меня без всякой причины. После того как бы общались более двух часов и отлично провели время в одной компании", — написал Франческо и опубликовал свой снимок с разбитым лицом.

Он добавил, что мог бы промолчать, но не стал этого делать. "Я в порядке, но Конор – действительно жестокий и опасный человек. Я получил этот удар на глазах своей жены, других женщин, моих друзей и последствия могли бы быть ужасней", — рассказал диджей.

[ + – ] Конор Макгрегор в Риме Фото: Instagram thenotoriousmma

Макгрегор пока никак не отреагировал на заявление диджея, и на запросы прессы не отвечает. Но недавно, на церемонии вручения премии МТV, он чуть не подрался с бойфрендом актрисы Меган Фокс прямо на красной дорожке. Machine Gun Kelly отказал в совместном фото Конору, а тот швырнул в него стаканом и полез в драку.

До этого он ввязался в расистский скандал, когда опубликовал видео с темнокожим чистильщиком обуви.