Опасное вождение: Конор Макгрегор задержан в Дублине

Бывший чемпион UFC уже сдал тест на алкоголь и наркотики в крови.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор был задержан полицией минувшей ночью в Дублине, сообщает BJPenn.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

О детальных причинах остановки не сообщается, но известно, что автомобиль ирландца Bentley Continental за 187 тысяч долларов был отогнан на штрафстоянку, а сам боец смешанных единоборств доставлен в полицейский участок.

По версии полиции, Конор Макгрегор был задержан за опасное вождение. Его уже отпустили из-под стражи под обязательство явиться в суд, когда будет назначено первое слушание по делу. Макгрегор может отделаться штрафом в 5,5 тысяч долларов, либо же получить тюремное заключение сроком на шесть месяцев.

Представитель Макгрегора, Карен Кесслер, в комментарии MMA Fighting сообщила, что Конор ехал в спортзал на тренировку, когда полиция остановила его и предъявила подозрение в возможном нарушении прав дорожного движения. В полицейском отделе он сдал тест на наличие алкоголя или наркотических препаратов в крови.

Конор Макгрегор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Но 6 октября 2018 года он проиграл Хабибу Нурмагомедову, а затем дважды проигрывал американцу Дастину Порье.

Напомним, в октябре Конор Макгрегор попал в неприятный инцидент: отдыхая в Риме, он сломал нос известному диджею. Конфликт вспыхнул без явной причины, а по словам пострадавшего, Франческо Факкинетти, Макгрегор просто ударил его даже без словесного конфликта.

Ранее Фокус общался с другом и спарринг-партнером Макгрегора: Артем Лобов рассказал о вспыльчивом характере Макгрегора, а также вспомнил об их спаррингах. По словам Лобова, Макгрегор терял голову во время спаррингов. Импровизированные поединки могли продолжаться несколько часов.