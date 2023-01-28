"Я мог умереть": звезду UFC Конора Макгрегора сбила машина (видео)

По словам Конора МакГрегора, последствия ДТП были бы трагичными, если бы не его спортивная подготовка.

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Боец смешанных единоборств и участник Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор МакГрегор заявил, что его сбила машина. Спортсмен опубликовал кадры с места происшествия на своей странице в Instagram.

Автомобиль сбил Конора МакГрегора, когда тот ехал на велосипеде. По словам звезды UFC, водитель не увидел его из-за яркого солнца и протаранил "на полной скорости".

Боец не сильно пострадал в результате ДТП и смог самостоятельно снять последствия на свой смартфон. Позже Конор МакГрегор выложил в соцсети фотографию, продемонстрировав длинную царапину на ягодице.

"Спасибо тебе, Господи, что мое время еще не пришло. Также спасибо борьбе и дзюдо. Реакция во время приземления спасла мою жизнь", — отметил спортсмен в своем посте. Обсуждая ситуацию в одном из роликов, он добавил: "Я мог умереть".

На камеру Конора Макгрегора также попал разговор с водителем, который представился Ником. Мужчина многократно извинился перед знаменитостью, а затем подвез его домой на своем автомобиле, разместив сломанный велосипед в багажнике. Спортсмен отнесся к ситуации спокойно, лишь отметил, что последствия ДТП могли быть гораздо хуже.

34-летний ирландец Конор Макгрегор дважды становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сейчас он выступает на турнире в легком весе. Последний бой Конора Макгрегора состоялся в июле 2021 года с Джастином Порье и закончился переломом ноги ирландца, поставишим его спортивную карьеру на паузу.

В марте 2022 года стало известно, что Конора Макгрегора задержали в Дублине за опасное вождение. Звезду доставили в полицейский участок, но вскоре отпустили под обязательство явиться в суд.