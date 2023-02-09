9 февраля 2023 года: день переноса мощей Иоанна Златоуста - что сегодня нельзя делать
Сегодня не рекомендуется что-либо покупать — приобретения вряд ли принесут пользу и удовольствие.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Иоанна Златоуста. Считалось, что Иоанн Златоуст является защитником людей, оказавшихся на развилке или в отчаянии.
В мире в этот день отмечают Международный день стоматолога, Международный день пиццы, Всемирный день защиты морских млекопитающих, день зубной боли и день чтения в ванной.
Что нельзя делать 9 февраля:
- тратить деньги
- дарить или получать подарки
- мыть голову — считалось, что это приведет к болезни
Народные приметы и поверья:
- ветер сегодня — к поздней весне
- запотели окна — испортится погода
- снегопад — к холодному лету
- собака ложится на снег – будет метель
День ангела празднуют:
Варданий, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Петр, Полихроний
Родились сегодня:
1846 — Вильгельм Майбах (ум. 1929), немецкий инженер-конструктор, изобретатель (совместно с Готтлибом Даймлером) первого мотоцикла, а также первого автомобиля под торговой маркой Mercedes
А также в этот день:
2009 — Далай-лама решением городского совета стал почетным гражданином Рима
2010 — утверждение Европарламентом нового состава Европейской комиссии
2016 — в Абхазии введен запрет на аборты