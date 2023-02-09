9 февраля 2023 года: день переноса мощей Иоанна Златоуста - что сегодня нельзя делать

Сегодня не рекомендуется что-либо покупать — приобретения вряд ли принесут пользу и удовольствие.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Иоанна Златоуста. Считалось, что Иоанн Златоуст является защитником людей, оказавшихся на развилке или в отчаянии.

В мире в этот день отмечают Международный день стоматолога, Международный день пиццы, Всемирный день защиты морских млекопитающих, день зубной боли и день чтения в ванной.

Что нельзя делать 9 февраля:

тратить деньги

дарить или получать подарки

мыть голову — считалось, что это приведет к болезни

Народные приметы и поверья:

ветер сегодня — к поздней весне

запотели окна — испортится погода

снегопад — к холодному лету

собака ложится на снег – будет метель

День ангела празднуют:

Варданий, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Петр, Полихроний

Родились сегодня:

1846 — Вильгельм Майбах (ум. 1929), немецкий инженер-конструктор, изобретатель (совместно с Готтлибом Даймлером) первого мотоцикла, а также первого автомобиля под торговой маркой Mercedes

А также в этот день:

2009 — Далай-лама решением городского совета стал почетным гражданином Рима

2010 — утверждение Европарламентом нового состава Европейской комиссии

2016 — в Абхазии введен запрет на аборты