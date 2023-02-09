9 лютого 2023 року: день перенесення мощей Іоана Золотоустого — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не рекомендується щось купувати — придбання навряд чи принесуть користь і задоволення.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іоана Золотоустого. Вважалося, що Іоан Золотоустий є захисником людей, які опинилися на роздоріжжі або в розпачі.

У світі цього дня відзначають Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день піци, Всесвітній день захисту морських ссавців, день зубного болю та день читання у ванній кімнаті.

Чого не можна робити 9 лютого:

витрачати гроші;

дарувати чи отримувати подарунки;

мити голову — вважалося, що це призведе до хвороби.

Народні прикмети та повір'я:

вітер сьогодні — до пізньої весни;

запотіли вікна — зіпсується погода;

снігопад — до холодного літа;

собака лягає на сніг — буде хуртовина.

День ангела святкують:

Варданій, Дмитро, Гермоген, Іван, Маркіана, Петро, Поліхроній

Народилися сьогодні:

1846 — Вільгельм Майбах (пом. 1929), німецький інженер-конструктор, винахідник (спільно з Готлібом Даймлером) першого мотоцикла, а також першого автомобіля під торговою маркою Mercedes

А також у цей день:

2009 — Далай-лама рішенням міської ради став почесним громадянином Риму

2010 — затвердження Європарламентом нового складу Європейської комісії

2016 — в Абхазії запроваджено заборону на аборти