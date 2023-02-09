9 лютого 2023 року: день перенесення мощей Іоана Золотоустого — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не рекомендується щось купувати — придбання навряд чи принесуть користь і задоволення.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іоана Золотоустого. Вважалося, що Іоан Золотоустий є захисником людей, які опинилися на роздоріжжі або в розпачі.
У світі цього дня відзначають Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день піци, Всесвітній день захисту морських ссавців, день зубного болю та день читання у ванній кімнаті.
Чого не можна робити 9 лютого:
- витрачати гроші;
- дарувати чи отримувати подарунки;
- мити голову — вважалося, що це призведе до хвороби.
Народні прикмети та повір'я:
- вітер сьогодні — до пізньої весни;
- запотіли вікна — зіпсується погода;
- снігопад — до холодного літа;
- собака лягає на сніг — буде хуртовина.
День ангела святкують:
Варданій, Дмитро, Гермоген, Іван, Маркіана, Петро, Поліхроній
Народилися сьогодні:
1846 — Вільгельм Майбах (пом. 1929), німецький інженер-конструктор, винахідник (спільно з Готлібом Даймлером) першого мотоцикла, а також першого автомобіля під торговою маркою Mercedes
А також у цей день:
2009 — Далай-лама рішенням міської ради став почесним громадянином Риму
2010 — затвердження Європарламентом нового складу Європейської комісії
2016 — в Абхазії запроваджено заборону на аборти