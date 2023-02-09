Норман Ридус и звезда "Гарри Поттера" снимаются в сериале по "Ходячим мертвецам"

Клеман Поэзи снимается с спин-оффе вместе со звездой оригинального сериала Норманом Ридусом.

Related video

В Париже проходят съемки долгожданного продолжения культового сериала "Ходячие мертвецы". Спин-офф под названием "Дэрил Диксон" расскажет историю самого популярного героя оригинального сериала. И к Норману Ридусу присоединилась звезда фильмов про гарри Поттера Клеманс Поэзи. Об этом пишет Daily Mail.

54-летний Норман Ридус, исполнивший роль Дэрила в "Ходячих мертвецах" быстро стал едва ли не популярней главного героя Рика, так что получил собственную экранизацию.

О сериале было объявлено в сентябре 2020 года, а основные съемки начались в октябре 2022 года во французской столице.

[ + – ] Дэрил Диксон и таинственная Изабель - герои вселенной "Ходячих мертвецов"

Норман анонсировал сериал, опубликовав постер с мрачной Эйфелевой башней. В финальном, 11 сезоне оригинального сериала герой Ридуса стал одним из немногих из основных героев, кто дожил до конца.

И он, как другие герои, получил собственный сериал. Финал имел к этому предпосылки, показав, как Дэрил покидает спокойное мирное поселение и становится кочевником.

Скотт М. Гимпл, который был шоураннером пяти средних сезонов оригинального шоу, в августе сообщил, что действие предстоящего спин-оффа будет происходить во Франции.

Дэрил "обнаруживает, что ему приходится снова изобретать себя, снова находить себя, и быть с людьми с которыми ему некомфортно", — намекнул на сюжет Гимпл.

[ + – ] Съемки сериала о Дэриле Диксоне

Клеманс Поэзи, звезда фильмов про Гарри Поттера, сыграет члена религиозной группы по имени Изабель, которая пытается выжить в охваченной зомби-апокалипсисом Франции.

После фильмов о малолетнем волшебнике Клеманс, исполнившая роль Флер Делакур, снималась немного, родила троих детей и в последний раз появлялась на экранах в фильме Кристофера Нолана "Довод" в 2020 году.

Напомним, сейчас новым хитом постапокалиптической тематики стал сериал НВО "Одни из нас", снятый по одноименной культовой игре. Фокус составил список сериалов со схожей тематикой, которые можно посмотреть, когда ожидание новой серии с приключениями Джоэла и Элли становится слишком томительным.