Норман Рідус і зірка "Гаррі Поттера" знімаються в серіалі за "Ходячими мерцями"

Клеман Поезі знімається у спін-офі разом із зіркою оригінального серіалу Норманом Рідусом.

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У Парижі відбуваються зйомки довгоочікуваного продовження культового серіалу "Ходячі мерці". Спін-оф під назвою "Деріл Діксон" розповість історію найпопулярнішого героя оригінального серіалу. І до Нормана Рідуса приєдналася зірка фільмів про Гаррі Поттера Клеманс Поезі. Про це пише Daily Mail.

54-річний Норман Рідус, який виконав роль Деріла в "Ходячих мерцях" швидко став чи не популярнішим за головного героя Ріка, тож отримав власну екранізацію.

Про серіал було оголошено у вересні 2020 року, а основні зйомки розпочалися у жовтні 2022 року у французькій столиці.

[ + – ] Деріл Діксон та таємнича Ізабель — герої всесвіту "Ходячих мерців"

Норман анонсував серіал, опублікувавши постер із похмурою Ейфелевою вежею. У фінальному, 11-му сезоні оригінального серіалу герой Рідуса став одним із небагатьох з основних героїв, хто дожив до кінця.

І він, як інші герої, отримав власний серіал. Фінал мав до цього передумови, показавши, як Деріл залишає спокійне мирне поселення і стає кочівником.

Скотт М. Ґімпл, який був шоуранером п'яти середніх сезонів оригінального шоу, у серпні повідомив, що дія майбутнього спін-офу відбуватиметься у Франції.

Деріл "з'ясовує, що йому доводиться знову винаходити себе, знову знаходити себе і бути з людьми з якими йому некомфортно", — натякнув на сюжет Ґімпл.

[ + – ] Зйомки серіалу про Деріла Діксона

Клеманс Поезі, зірка фільмів про Гаррі Поттера, зіграє члена релігійної групи на ім'я Ізабель, яка намагається вижити в охопленій зомбі-апокаліпсисом Франції.

Після фільмів про малолітнього чарівника Клеманс, яка виконала роль Флер Делакур, знімалася небагато, народила трьох дітей і востаннє з'являлася на екранах у фільмі Крістофера Нолана "Тенет" у 2020 році.

Нагадаємо, зараз новим хітом постапокаліптичної тематики став серіал НВО "Останні з нас", знятий за однойменною культовою грою. Фокус склав список серіалів зі схожою тематикою, які можна подивитися, коли очікування нової серії з пригодами Джоела й Еллі стає занадто нудним.