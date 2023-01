Поки чекаєш "Останні з нас". Топ 7 серіалів про постапокаліпсис і виживання

Новий хіт НВО, екранізація культової гри "Останні з нас", б'є рекорди популярності, але є чимало інших чудових серіалів у жанрі постапокаліпсису.

Перший епізод серіалу The Last Of Us, адаптації однойменної постапокаліптичної гри, вийшов у неділю, 15 січня 2023 року, і привернув увагу 4,7 мільйона глядачів. Це стало другим найбільшим дебютом із 2010 року після "Дому дракона".

Серіал "Останні з нас", ролі в якому виконали зірки серіалу "Гра престолів" Педро Паскаль і Белла Рамзі, міг стати провалом, оскільки армія фанатів гри налічує мільйони, і вони не пробачили б недбалого поводження з оригіналом. Але перша серія сподобалася глядачам, а критики кажуть, що історія подорожі контрабандиста Джоела й дівчинки Еллі через полчища зомбі може стати "однією з найкращих на телебаченні".

Але поки серії виходять по одній на тиждень, а очікування затягується, фанати жанру постапокаліпсис можуть подивитися й інші серіали в цьому жанрі. Тим більше, що їх за весь час було знято достатньо. Класикою зомбі-апокаліпсису вважається серіал "Ходячі мерці". Про пригоди колишнього шерифа Ріка Граймса та його супутників, які постійно змінюються, було знято 11 сезонів.

Також у списках незмінно згадується "Крізь сніг", знятий за сюжетом фільму південнокорейського режисера Пон Чжун Хо та французького графічного роману. Дія серіалу відбувається через сім років після того, як світ став сніговою пустелею. Ті, хто вижив, перебувають у потязі, що постійно рухається навколо земної кулі та складається з 1001 вагона, які розділені за соціальними класами.

Але в жанрі постапокаліпсису є ще досить захопливі серіали, щоб скрасити зимовий вечір.

"Єремія"

2002

[ + – ] Трейлер серіалу "Єремія"

Головну роль у цьому серіалі виконав Люк Перрі, зірка серіалу "Беверлі-Хіллз". Серіал розповідає про те, як епідемія "Великої смерті" вбила всіх дорослих. Вижили лише діти, які не досягли пубертатного віку. І через 15 років після епідемії Єремія, один із тих, хто навчився виживати в постапокаліптичному світі, шукає таємничий сектор "Вальгалла", про який перед смертю розповів його батько. Дорогою він стикається з жорстокими диктаторами, бандами та простими людьми, які намагаються побудувати нове суспільство.

"Останній корабель"

2014

[ + – ] Трейлер серіалу "Останній корабель"

Коли глобальна пандемія знищує вісімдесят відсотків населення планети, на плечі екіпажу самотнього військового есмінця "Натан Джеймс" лягає завдання порятунку людства від вимирання. Це класична історія про виживання після апокаліпсису з усіма необхідними атрибутами: бандами, військовими, кинутими напризволяще, відчайдушними вченими, розпусними багатіями та шаленими фанатиками. В одній з головних ролей знялася Рона Мітра, зірка ще одного постапокаліптичного фільму з похмурим англійським гумором — "Судний день".

"Вейворд Пайнс"

2015

[ + – ] Трейлер серіалу "Вейворд Пайнс"

Це екранізація трилогії Блейка Крауча "Вейворд Пайнс" із Меттом Діллоном у головній ролі. Агент секретної служби Ітан Берк вирушає до невеликого містечка Вейворд Пайнс на пошуки двох зниклих агентів. Але дорогою він потрапляє в аварію і, прокинувшись у лікарні містечка, розуміє, що в ньому відбувається щось недобре. Серіал сповнений загадок і несподіваних поворотів сюжету, в якому повна картина того, що відбувається, стає зрозумілою лише наприкінці.

"Сліпота"

2019

[ + – ] Трейлер серіалу "Сліпота"

У головній ролі в цьому серіалі знявся "Аквамен" Джейсон Момоа. Це історія того, як у далекому майбутньому людська раса повністю втратила зір. Щоб вижити, людям довелося знайти новий спосіб співіснувати, будувати й добувати їжу. Але добрішими їх це не зробило, практично суспільство скотилося до первинно-общинного ладу й живе племенами, які ворогують між собою. Все змінюється, коли в сім'ї вождя племені народжуються зрячі близнюки.

"Дощ"

2019

[ + – ] Трейлер серіалу "Дощ"

Данський серіал, який розповідає історію брата й сестри, яких поселив у бункері їхній батько, коли стало зрозуміло, що навіть крапля дощу несе смерть. Він пішов, пообіцявши повернутися, але коли цього не відбувається через п'ять років, Сімоне та Расмус вибираються на поверхню, щоб знайти батька та відповіді.

"Зомбочовен"

2019

[ + – ] Трейлер серіалу "Зомбочовен"

Дуже англійський серіал із англійським гумором. Сестри Кет і Джо живуть разом, але важко одна одну терплять: Кет — нелюдима геймерка, а Джо — популярна красуня. Коли вони розуміють, що в рідному Бірмінгемі настав зомбі-апокаліпсис, їм доводиться співпрацювати, щоб вижити. Рятуватися від зомбі вони вирішують на човні бойфренда Джо під назвою "Дороті". Але вони не враховують кілька факторів: "Дороті" повільно рухається, тож навіть зомбі її обганяють, і на ній уже є непрохані гості.

"Ласун: хлопчик із оленячими рогами"

2021

[ + – ] Трейлер серіалу "Ласун: хлопчик із оленячими рогами"

Серіал знятий за мотивами коміксів Sweet Tooth Джеффа Леміра. За сюжетом світ вражає невідома хвороба, після якої в людей починають народжуватися гібриди: напівлюди-напівтварини. Багато людей бояться гібридів і полюють на них, вважаючи, що вони є причиною хвороби. Хлопчик із оленячими рогами на ім'я Гас усе життя жив у глушині разом із батьком, але після його смерті змушений вийти у світ, сповнений небезпек. Критики назвали серіал "симбіозом "Бембі" та "Ходячих мерців".