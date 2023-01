Пока ждешь "Один из нас". Топ-7 сериалов про постапокалипсис и выживание

Новый хит НВО, экранизация культовой игры "Один из нас" бьет рекорды популярности, но есть немало других отличных сериалов в жанре постапокалипсиса.

Related video

Первый эпизод сериала The Last Of Us – адаптации одноименной постапокалиптической игры вышел в воскресенье, 15 января 2023, и привлек внимание 4,7 миллиона зрителей. Это стало вторым крупнейшим дебютом с 2010 года после "Дома дракона".

Сериал "Один из нас", роли в котором исполнили звезды сериала "Игра престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи, мог стать провалом, так как армия фанатов игры насчитывает миллионы и они бы не простили небрежного обращения с оригиналом. Но первая серия понравилась зрителям, а критики говорят, что история путешествия контрабандиста Джоэла и девочки Элли через полчища зомби может стать "одной из лучших на телевидении".

Но пока серии выходят по одной в неделю, а ожидание затягивается, фанаты жанра постапокалипсис могут посмотреть и другие сериалы в этом жанре. Тем более, что их за все время было снято предостаточно. Классикой зомби-апокалипсиса считается сериал "Ходячие мертвецы". Про приключения бывшего шерифа Рика Граймса и его постоянно меняющихся спутников было снято 11 сезонов.

Также в списках неизменно упоминается "Сквозь снег", снятый по сюжету фильма южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо и французского графического романа. Действие сериала происходит спустя семь лет после того как мир стал снежной пустыней. Выжившие находятся в постоянно движущемся вокруг земного шара поезде, состоящем из 1001 вагона, которые разделены по социальным классам.

Но в жанре постапокалипсиса есть еще достаточно увлекательных сериалов, чтобы скрасить зимний вечер.

Иеремия

2002

[ + – ] Трейлер сериала "Иеремия"

Главную роль в этом сериале исполнил Люк Перри, звезда сериала "Беверли-хиллз". Сериал рассказывает о том, как эпидемия "Большой смерти" убила всех взрослых. Выжили только дети, не достигшие пубертатного возраста. И спустя 15 лет после эпидемии Иеремия, один из тех, кто научился выживать в постапокалиптическом мире, ищет таинственный сектор"Валхалла", о котором перед смертью рассказал его отец. По пути он сталкивается с жестокими диктаторами, бандами и простыми людьми, которые пытаются построить новое общество.

Последний корабль

2014

[ + – ] Трейлер сериала "Последний корабль"

Когда глобальная пандемия уничтожает восемьдесят процентов населения планеты, на плечи экипажа одинокого военного эсминца "Натан Джеймс" ложится задача по спасению человечества от вымирания. Это классическая история про выживание после апокалипсиса со всеми необходимыми атрибутами: бандами, военными, брошенными на произвол судьбы, отчаянными учеными, развратными богачами и безумными фанатиками. В одной из главных ролей снялась Рона Митра, звезда еще одного постапокалиптического фильма с мрачным английским юмором — "Судный день".

Сосны

2015

[ + – ] Трейлер сериала "Сосны"

Это экранизация трилогии Блейка Крауча "Уэйуорд Пайнс" с Мэттом Диллоном в главной роли. Агент секретной службы Итан Берк, отправляется в небольшой городок Уэйуорд Пайнс на поиски двух пропавших агентов. Но по дороге он попадает в аварию, и, очнувшись в больнице городка, понимает, что в нем творится что-то неладное. Сериал полон загадок и неожиданных поворотов сюжета, в котором полная картина происходящего становится ясна только в самом конце.

Видеть

2019

[ + – ] Трейлер сериала "Видеть"

В главной роли в этом сериале снялся "Аквамен" Джейсон Момоа. Это история того, как в далеком будущем человеческая раса полностью лишилась зрения. Чтобы выжить, людям пришлось найти новый способ сосуществовать, строить и добывать пищу. Но добрей их это не сделало, практически, общество скатилось к первично-общинному строю и живет племенами, которые враждуют между собой. Все меняется, когда в семье вождя племени рождаются зрячие близнецы.

Дождь

2019

[ + – ] Трейлер сериала "Дождь"

Датский сериал, рассказывающий историю брата и сестры, которых поселил в бункере их отец, когда стало ясно, что даже капля дождя несет смерть. Он ушел, пообещав вернуться, но когда этого не происходит через пять лет Симона и Расмус выбираются на поверхность, чтобы найти отца и ответы.

Зомбилодка

2019

[ + – ] Трейлер сериала "Зомбилодка"

Очень английский сериал с английским юмором. Сестры Кэт и Джо живут вместе, но друг друга терпят с трудом: Кэт – нелюдимый геймер, а Джо – популярная красотка. Когда они понимают, что в родном Бирмингеме наступил зомби-апокалипсис, им приходится сотрудничать, чтобы выжить. Спасаться от зомби они решают на лодке бойфренда Джо под названием "Дороти". Но они не учитывают несколько факторов: "Дороти" медленно движется, так что даже зомби ее обгоняют, и на ней уже есть незваные гости.

Сладкоежка: мальчик с оленьими рогами

2021

[ + – ] Трейлер сериала "Сладкоежка: мальчик с оленьими рогами"

Сериал снят по мотивам комиксов Sweet Tooth Джеффа Лемира. По сюжету, мир поражает неизвестная болезнь, после которой у людей начинают рождаться гибриды: полулюди, полуживотные. Многие люди боятся гибридов и охотятся на них, полагая, что они являются причиной болезни. Мальчик с оленьими рогами по имени Гас всю жизнь жил в глуши вместе с отцом, но после его смерти вынужден выйти в мир, полный опасностей. Критики назвали сериал "симбиозом "Бэмби" и "Ходячих мертвецов".