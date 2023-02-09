Билл Гейтс встречается с вдовой миллионера

Избранницей Гейтса стала Паула Херд, вдова покойного генерального директора Oracle.

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67-летний Билл Гейтс, который недавно развелся со своей супругой Мелиндой Гейтс, теперь встречается с Паулой Херд, вдовой покойного генерального директора Oracle Марка Херда. Об этом пишет Just Jared.

По слухам, руководитель Microsoft, который в настоящее время является шестым самым богатым человеком в мире, встречается с 60-летней Паулой Херд уже больше года.

[ + – ] Билл Гейтс и Паула Херд

"Они неразлучны. Они вместе уже больше года, и ее всегда называют "загадочной женщиной", но для их ближайшего окружения не секрет, что у них романтические отношения", — сообщил источник.

Муж Паулы умер в возрасте 62 лет в октябре 2019 года после борьбе с раком. Он руководил Hewlett-Packard с 2005 по 2010 год, ушел из-за скандала с сексуальными домогательствами, а месяц спустя присоединился к Oracle.

Паула, 60 лет, организатор мероприятий и филантроп. Недавно они вместе с Биллом посетили финал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, Австралия. А потом их видели в Сиднее.

Считается, что Гейтсы и Херды подружились на почве общей любви к теннису. Они часто играли вместе в загородном клубе. Паула прожила в браке 25 лет. У нее две взрослых дочери. После смерти своего супруга она, предположительно, унаследовала его состояние, которое оценивается в 500 миллионов долларов.

А Билл Гейтс был женат на Мелинде Гейтс 27 лет. Они завершили развод в августе 2021 года. У них трое детей: Дженнифер, 26 лет, Рори, 23 года, и Фиби, 20 лет.

[ + – ] Билл Гейтс бывшей женой Фото: Melinda French Gates/Twitter

Недавно Гейтс признавался в интервью, что снова открыт для романтических свиданий после развода.

Когда его спросили, хотел бы он снова найти любовь, он ответил: "Конечно, я же не робот".

Мелинда Гейтс, в свою очередь, рассказывала, что ее развод с Биллом был очень болезненным и пояснила, что "просто не могла больше оставаться в этом браке".

В 2021 году она также сказала, что роман ее мужа с сотрудницей Microsoft в 2000 году разрушил "доверие" к их браку.

Она описывала, как рыдала на полу, когда ее брак распался, никогда не думая, что отношения закончатся разводом.

Бракоразводный процесс пары является вторым самым дорогим в Америке после развода Джеффа Безоса с бывшей женой Маккензи Безос на 38,3 миллиарда долларов. Сейчас Мелинда Гейтс встречается с репортером.