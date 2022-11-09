Бывшая жена Билла Гейтса встречается с новым мужчиной

Одна из самых богатых женщин в мире больше не свободна.

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В жизни бывшей жены Билла Гейтса 58-летней Мелинды появился новый мужчина. Об этом сообщает TMZ.

Известно, что филантропа Мелинду заметили в компании Джонсона Дю Пре на баскетбольной игре Nets и Celtics еще в апреле. Можем предположить, что их роман длится более полугода.

Ее избранник — бывший репортер, позиционирующий себя как специалист по стратегическим коммуникациям с 35-летним опытом работы в сфере вещания, написания текстов, видеопроизводства, публичных выступлений и многого другого. Он был телевизионным корреспондентом канала Fox News в конце 90-х и начале 2000-х годов.

Напомним, Билл Гейтс признался, что во время 27-летнего брака не раз изменял бывшей супруге. Миллиардер не стал вдаваться в детали, но признал, что совершал ошибки, которые привели к разводу.

Также Фокус писал, что сооснователь Microsoft и один из богатейших людей в мире Билл Гейтс и его бывшая супруга Мелинда объявили о расставании в мае 2021 года, а в августе того же года официально развелись после 27 лет брака. У Гейтсов трое детей: 26-летняя Дженифер, 22-летний Рори и 19-летняя Фиби.