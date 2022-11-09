Колишня дружина Білла Гейтса зустрічається з новим чоловіком

Одна з найбагатших жінок у світі більше не вільна.

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У житті колишньої дружини Білла Гейтса, 58-річної Мелінди, з'явився новий чоловік. Про це повідомляє TMZ.

Відомо, що філантропа Мелінду помітили в компанії Джонсона Дю Пре на баскетбольній грі Nets і Celtics ще в квітні. Можемо припустити, що їхній роман триває понад пів року.

Її обранець — колишній репортер, який позиціонує себе як спеціаліст зі стратегічних комунікацій із 35-річним досвідом роботи у сфері мовлення, написання текстів, відеовиробництва, публічних виступів і багато іншого. Він був телевізійним кореспондентом каналу Fox News наприкінці 90-х і на початку 2000-х років.

Нагадаємо, Білл Гейтс зізнався, що під час 27-річного шлюбу неодноразово зраджував колишній дружині. Мільярдер не став вдаватися до деталей, але визнав, що робив помилки, які призвели до розлучення.

Також Фокус писав, що співзасновник Microsoft і один із найбагатших людей у світі Білл Гейтс і його колишня дружина Мелінда оголосили про розлучення в травні 2021 року, а в серпні того ж року офіційно розлучилися після 27 років шлюбу. У Гейтсів троє дітей: 26-річна Дженіфер, 22-річний Рорі та 19-річна Фібі.