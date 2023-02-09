Білл Гейтс зустрічається з вдовою мільйонера

Обранкою Гейтса стала Паула Херд, вдова покійного генерального директора Oracle.

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67-річний Білл Гейтс, який нещодавно розлучився зі своєю дружиною Меліндою Гейтс, тепер зустрічається з Паулою Херд, вдовою покійного генерального директора Oracle Марка Херда. Про це пише Just Jared.

За чутками, керівник Microsoft, який наразі є шостою найбагатшою людиною у світі, зустрічається з 60-річною Паулою Херд уже понад рік.

[ + – ] Білл Гейтс та Паула Херд

"Вони нерозлучні. Вони разом уже понад рік, і її завжди називають "загадковою жінкою", але для їхнього найближчого оточення не секрет, що у них романтичні стосунки", — повідомило джерело.

Чоловік Паули помер у віці 62 років у жовтні 2019 року після боротьби з раком. Він керував Hewlett-Packard з 2005 по 2010 рік, пішов через скандал із сексуальними домаганнями, а через місяць приєднався до Oracle.

Паула, 60 років, організаторка заходів та філантропка. Нещодавно вони разом із Біллом відвідали фінал чоловічого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу у Мельбурні, Австралія. А потім їх бачили у Сіднеї.

Вважається, що Гейтси та Херди потоваришували на ґрунті загальної любові до тенісу. Вони часто грали разом у заміському клубі. Паула прожила у шлюбі 25 років. Має дві дорослі дочки. Після смерті свого чоловіка вона, ймовірно, успадкувала його статки, які оцінюються в 500 мільйонів доларів.

А Білл Гейтс був одружений з Меліндою Гейтс 27 років. Вони завершили розлучення у серпні 2021 року. У них троє дітей: Дженніфер, 26 років, Рорі, 23 роки, та Фібі, 20 років.

[ + – ] Білл Гейтс із колишньою дружиною Фото: Melinda French Gates/Twitter

Нещодавно Гейтс зізнавався в інтерв'ю, що знову відкритий для романтичних побачень після розлучення.

Коли його запитали, чи хотів би він знову знайти кохання, він відповів: "Звичайно, я ж не робот".

Мелінда Гейтс, зі свого боку, розповідала, що її розлучення з Біллом було дуже болючим і пояснила, що "просто не могла більше залишатися у цьому шлюбі".

У 2021 році вона також сказала, що роман її чоловіка зі співробітницею Microsoft у 2000 році зруйнував "довіру" до їхнього шлюбу.

Вона описувала, як плакала на підлозі, коли її шлюб розпався, ніколи не думаючи, що стосунки закінчаться розлученням.

Шлюбний процес пари є другим найдорожчим в Америці після розлучення Джеффа Безоса з колишньою дружиною Маккензі Безос на 38,3 мільярда доларів. Наразі Мелінда Гейтс зустрічається з репортером.