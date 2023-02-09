Шесть неожиданных растений, которые могут убить вашего питомца

Известно, что домашние животные любят пожевать домашние растения, но некоторые из них смертельно опасны для собак и котов.

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Коты и собаки часто бывают очень неравнодушны к домашним и не только домашним растениям. Они любят их жевать, выкапывать и сбрасывать горшки на пол.

Причина такого поведения древний охотничий инстинкт ведь коты и собаки хищники, а растения улучшают пищеварение. Проблема заключается в том, что люди часто заводят дома те растения, с которыми в обычной жизни животные бы никак не столкнулись. Но попробовать их они все равно захотят, движимые любопытством.

Также ветеринары считают, что кошки и собаки могут выбирать определенные растения, потому что им нравится ощущение во рту.

Есть список растений, которые точно ядовиты для вашего питомца. Среди них диффенбахия, пуансетия (популярное рождественское растение с красными листочками), аллоказия, спатиффилум, филодендрон, амариллис, цикламен и азалия.

Но есть шесть растений, которые бы вы никак не заподозрили в том, что они могут быть опасны для ваших котов и собак. Об этом пишет Southern Living.

Саговая пальма

[ + – ] Саговая пальма может разрушить печень Фото: Wikipedia

Ботаническое название: Cycas revoluta.

Саговая пальма растет как на улице, так и дома. Она популярна из-за своих эффектных раскидистых ветвей. Растения бывают либо мужскими, либо женскими. Женские растения, а именно их яйцевидные семена ярко-красного цвета содержат сильнодействующий токсин, называемый циказином. Если животное проглотит даже пару семян, это может разрушить печень и привести к летальному исходу. Если у вас есть саго женского пола, всегда удаляйте все семена и выбрасывайте их в мусорное ведро.

Японский тис

[ + – ] Японский тис очень красив, но может убить ваше животное Фото: Wikipedia

Ботаническое название: Taxus cuspidata.

Этот красивый хвойный кустарник широко используется в живых изгородях и выращивается в горшочках. Он остается зеленым круглогодично. Но почти все части растения содержат токсины. Если собака, или кошка их съест, это может вызвать сердечную недостаточность. Примечательно, но эти токсины не действуют на оленей, который иногда объедают японский тис до веток.

Лилия

[ + – ] Лилии смертельны для кошек Фото: Соцсети

Ботаническое название: Lilium sp.

Если у вас есть кошки, не сажайте лилии. Для кошек смертельно опасны все части растений: лепестки, пыльца, листья и даже вода в вазе, в которой находятся срезанные стебли. Кошки, которые попробуют лилии, нуждаются в немедленной ветеринарной помощи, потому что может произойти полная почечная недостаточность. Для собак лилии неопасны.

Азалии и рододендроны

[ + – ] Азалии и рододендроны могут убить вашего питомца Фото: Wikipedia

Ботаническое название: Rhododendron sp.

Эти растения обычно растут на юге, но часто их выращивают и дома из-за эффектных ярких цветов. Коты и собаки их нечасто едят, так как статистика отравлений была бы куда больше. Ветеринары полагают, что им может не нравится текстура. Тем не менее, листья этих растений содержат грайанотоксин, и попадание его в организм может привести к сердечной недостаточности и смерти вашего питомца.

Касторовая фасоль, рицин, или клещевина

[ + – ] Рицин одинаково эффективно убивает людей и животных Фото: Wikipedia

Ботаническое название: Ricinus communis.

Рицин очень любят высаживать на клумбах из-за его листей темно-бордового цвета. Но стоит знать, что одно из самых ядовитых растений на Земле. Его даже пытались использовать, как химическое оружие во время Первой мировой войны, но он оказался слишком смертоносным. Рицин находится в бобовидных семенах и высвобождается только тогда, когда разрушается внешняя оболочка. Достаточно буквально капли рицина для отравления, ведь он в шесть раз ядовитей цианистого калия. Любопытно, что семена также содержат касторовое масло, которое не токсично при нагревании во время экстракции. Рицин с одинаковой эффективностью убивает и животных и людей, так что лучше от него избавиться.

Марихуана

[ + – ] Конопля может быть опасна Фото: Pexels

Ботаническое название: Cannabis sativus.

Теоретически, этот наркотик несмертелен. Но с большой долей вероятности это может быть и более современный сорт, который содержит больше психоактивных веществ. Особенно каннабис опасен для собак. Они могут впасть в кому и умереть.

Первая помощь при отравлении

Если животное все-таки съело что-то неподходящее или контактировало с опасным растением, нужно быстро оказать необходимую помощь. Нужно как можно скорее удалить ядовитые частицы растения с кожи, слизистых или из организма животного. Если сок попал на кожу или в глаза, то их нужно промыть большим количеством воды.

Если вы подозреваете, что ваш кот, или пес съел ядовитое растение — необходимо дать большое количество воды, попытаться вызвать рвоту и дать сорбенты. А потом, не медля, нужно отправляться в ветклинику. Фото растения лучше захватить с собой, чтобы врач скорее понял, какой токсин попал в организм.

Напомним, ранее Фокус писал, как отучить котов лезть к домашним растениям. Ведь даже если растение неядовито, питомец может уронить на себя горшок и покалечиться.