Шість несподіваних рослин, які можуть убити вашого вихованця

Відомо, що домашні тварини люблять пожувати хатні рослини, але деякі з них смертельно небезпечні для собак і котів.

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Коти й собаки часто бувають дуже небайдужі до домашніх і не тільки домашніх рослин. Вони люблять їх жувати, викопувати й скидати горщики на підлогу.

Причина такої поведінки — стародавній мисливський інстинкт, адже коти й собаки хижаки, а рослини покращують травлення. Проблема полягає в тому, що люди часто заводять удома ті рослини, з якими у звичайному житті тварини ніяк не зіткнулися б. Але спробувати їх вони все одно захочуть, керовані цікавістю.

Також ветеринари вважають, що кішки та собаки можуть обирати певні рослини, бо їм подобається відчуття в роті.

Є список рослин, які точно отруйні для вашого вихованця. Серед них дифенбахія, пуансетія (популярна різдвяник із червоними листочками), алоказія, спатифілум, філодендрон, амариліс, цикламен і азалія.

Але є шість рослин, які б ви нізащо не запідозрили в небезпечності для ваших котів і собак. Про це пише Southern Living.

Сагова пальма

[ + – ] Сагова пальма може зруйнувати печінку Фото: Wikipedia

Ботанічна назва: Cycas revoluta.

Сагова пальма росте як на вулиці, так і вдома. Вона популярна через свої ефектні розлогі гілки. Рослини бувають або чоловічими, або жіночими. Жіночі рослини, а саме їхнє яйцеподібне насіння яскраво-червоного кольору містять токсин сильної дії, званий циказином. Якщо тварина проковтне навіть пару насінин, це може зруйнувати печінку та призвести до смерті. Якщо у вас є сагова пальма жіночої статі, завжди видаляйте все насіння та викидайте їх у відро для сміття.

Японський тис

[ + – ] Японський тис дуже гарний, але може вбити вашу тварину Фото: Wikipedia

Ботанічна назва: Taxus cuspidata.

Цей гарний хвойний чагарник широко використовується в живоплотах і вирощується в горщиках. Він залишається зеленим цілий рік. Але багато частин рослини містять токсини. Якщо собака або кішка їх з'їсть, це може спричинити серцеву недостатність. Але ці токсини не діють на оленів, які іноді об'їдають японський тис до гілок.

Лілія

[ + – ] Лілії смертельні для котів Фото: Соцмережi

Ботанічна назва: Lilium sp.

Якщо у вас є кішки, не садіть лілії. Для кішок смертельно небезпечні всі частини рослин: пелюстки, пилок, листя й навіть вода у вазі, де стоять зрізані стебла. Кішки, які скуштують лілії, потребують негайної ветеринарної допомоги, тому що може статися повна ниркова недостатність. Для собак лілії безпечні.

Азалії та рододендрони

[ + – ] Азалії та рододендрони можуть убити вашого вихованця Фото: Wikipedia

Ботанічна назва: Rhododendron sp.

Ці рослини зазвичай ростуть на півдні, але часто їх вирощують і вдома через ефектні яскраві квіти. Коти й собаки їх нечасто їдять, оскільки статистика отруєнь була б значно більшою. Ветеринари вважають, що їм може бути не до вподоби текстура. Тим не менш листя цих рослин містить андромедотоксин, і потрапляння його в організм може призвести до серцевої недостатності й смерті вашого вихованця.

Касторова квасоля, рицин або рицина

[ + – ] Рицин однаково ефективно вбиває людей і тварин Фото: Wikipedia

Ботанічна назва: Ricinus communis.

Рицин дуже люблять висаджувати на клумбах через його листя темно-бордового кольору. Але варто знати, що це одна з найотруйніших рослин на Землі. Його навіть намагалися використовувати як хімічну зброю під час Першої світової війни, але він виявився надто смертоносним. Рицин розташований у бобоподібному насінні та вивільняється тільки тоді, коли руйнується зовнішня оболонка. Досить буквально краплі рицину для отруєння, адже він у шість разів отруйніший за ціаністий калій. Цікаво, що насіння також містить рицинову олію, яка не токсична під час нагрівання в процесі екстракції. Рицин із однаковою ефективністю вбиває і тварин, і людей, так що краще його позбутися.

Марихуана

[ + – ] Коноплі можуть бути небезпечними Фото: Pexels

Ботанічна назва: Cannabis sativus.

Теоретично цей наркотик не смертельний. Але з великою ймовірністю це може бути й сучасніший сорт, який містить більше психоактивних речовин. Особливо канабіс небезпечний для собак. Вони можуть впасти в кому та померти.

Перша допомога в разі отруєння

Якщо тварина таки з'їла щось невідповідне або контактувала з небезпечною рослиною, потрібно швидко надати необхідну допомогу. Треба якнайшвидше видалити отруйні частинки рослини зі шкіри, слизових або з організму тварини. Якщо сік потрапив на шкіру або в очі, їх потрібно промити великою кількістю води.

Якщо ви підозрюєте, що ваш кіт або пес з'їв отруйну рослину, необхідно дати велику кількість води, спробувати викликати блювоту й дати сорбенти. А потім, не зволікаючи, треба вирушати до ветклініки. Фото рослини краще захопити із собою, щоб лікар швидше зрозумів, який токсин потрапив в організм.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як відучити котів лізти до домашніх рослин. Адже навіть якщо рослина неотруйна, вихованець може впустити на себе горщик і покалічитися.