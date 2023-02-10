10 февраля 2023 года: Ефрема Сирина - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться и выяснять отношения.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Он учил покаянию, проповедовал любовь к Богу и смирение, занимался толкованием Священного Писания. Также преподобный Ефрем - автор многих молитв и богопрославляющих песен. В народе этот день называют Днем чудес, а также "Ефрем Ветродуй". В этот день принято делать в доме генеральную уборку, тщательно натирать зеркала.

Что нельзя делать 10 февраля:

ругаться, ссориться, сквернословить

заниматься садоводческими работами

убивать насекомых, живущих в доме

Народные приметы и поверья:

если 10 февраля сильный ветер, то круглый год будет холодным и сырым

низко по земле стелется дым – к затяжным снегопадам

если убить в доме насекомое, значит можно разозлить домового

День ангела празднуют:

Варфоломей, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Палладий, Плутодор, Феодосий, Фёдор, Хариса

А также в этот день:

1942 — самый первый в истории «Золотой диск» (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручён Гленну Миллеру (с записью «Чаттануги чу-чу»)

2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики