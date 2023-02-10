10 февраля 2023 года: Ефрема Сирина - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижаться и выяснять отношения.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Он учил покаянию, проповедовал любовь к Богу и смирение, занимался толкованием Священного Писания. Также преподобный Ефрем - автор многих молитв и богопрославляющих песен. В народе этот день называют Днем чудес, а также "Ефрем Ветродуй". В этот день принято делать в доме генеральную уборку, тщательно натирать зеркала.
Что нельзя делать 10 февраля:
- ругаться, ссориться, сквернословить
- заниматься садоводческими работами
- убивать насекомых, живущих в доме
Народные приметы и поверья:
- если 10 февраля сильный ветер, то круглый год будет холодным и сырым
- низко по земле стелется дым – к затяжным снегопадам
- если убить в доме насекомое, значит можно разозлить домового
День ангела празднуют:
Варфоломей, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Палладий, Плутодор, Феодосий, Фёдор, Хариса
А также в этот день:
1942 — самый первый в истории «Золотой диск» (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручён Гленну Миллеру (с записью «Чаттануги чу-чу»)
2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики