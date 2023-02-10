10 лютого 2023: Єфрема Сирина — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображатися та з'ясовувати стосунки.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника та богослова. Він навчав покаяння, проповідував любов до Бога і смирення, тлумачив Писання. Також преподобний Єфрем — автор багатьох молитов та богославних пісень. У народі цей день називають Днем чудес, а також "Єфрем Вітродуй". Цього дня прийнято робити у будинку генеральне прибирання, ретельно натирати дзеркала.
Чого не можна робити 10 лютого:
- сваритися, сваритися, лихословити
- займатися садівницькими роботами
- вбивати комах, які живуть у будинку
Народні прикмети та повір'я:
- якщо 10 лютого сильний вітер, то цілий рік буде холодним та сирим
- низько по землі стелиться дим – до затяжних снігопадів
- якщо убити в будинку комаху, значить можна роздратувати домового
День ангела святкують:
Варфоломій, Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ісаак, Леонтій, Ольга, Паладій, Плутодор, Феодосій, Федір, Харіса
А також у цей день:
1942 — перший в історії "Золотий диск" (покритий шаром золота) звукозаписної компанії RCA Victor вручили Гленну Міллеру (із записом "Чаттануги чу-чу")
2009 – на орбіті Землі сталося перше зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики