10 лютого 2023: Єфрема Сирина — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображатися та з'ясовувати стосунки.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника та богослова. Він навчав покаяння, проповідував любов до Бога і смирення, тлумачив Писання. Також преподобний Єфрем — автор багатьох молитов та богославних пісень. У народі цей день називають Днем чудес, а також "Єфрем Вітродуй". Цього дня прийнято робити у будинку генеральне прибирання, ретельно натирати дзеркала.

Чого не можна робити 10 лютого:

сваритися, сваритися, лихословити

займатися садівницькими роботами

вбивати комах, які живуть у будинку

Народні прикмети та повір'я:

якщо 10 лютого сильний вітер, то цілий рік буде холодним та сирим

низько по землі стелиться дим – до затяжних снігопадів

якщо убити в будинку комаху, значить можна роздратувати домового

День ангела святкують:

Варфоломій, Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ісаак, Леонтій, Ольга, Паладій, Плутодор, Феодосій, Федір, Харіса

А також у цей день:

1942 — перший в історії "Золотий диск" (покритий шаром золота) звукозаписної компанії RCA Victor вручили Гленну Міллеру (із записом "Чаттануги чу-чу")

2009 – на орбіті Землі сталося перше зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики