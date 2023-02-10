Никаких угощений со стола. Какой человеческой едой не стоит кормить свою собаку

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На праздниках и не только, собаки часто околачиваются возле стола, выклянчивая угощение, но это может быть для них очень опасно.

В Сети полно трогательных видео, как собаки всех пород сидят за праздничным столом и жалобно смотрят на своих хозяев, выпрашивая угощение.

Это не значит, что хозяева морят голодом своих питомцев. Просто поведение собак обусловлено их инстинктами. Предки собак были хищниками, которые добывали себе пропитание охотой. Но так как она не всегда была удачной, а в стае приходилось делиться, то каждый пес старался наесться до отвала и сделать запас, закопав излишек пищи на потом.

Так, волк может съесть от 8 до 24 килограмм пищи за раз. И приблизительно столько же может съесть собака его размера.

[ + – ] Собаки часто выпрашивают еду за столом

Эта особенность даже получила название "вечный голод", или полифагия. А владельцы собак знают, что если не отнять у питомца корм, он может есть, пока ему не станет плохо.

Но даже сытая собака, у которой нет стрессов, провоцирующих голод, все равно будет выпрашивать вкусняшки. Просто потому что это еще одним способ взаимодействия с хозяевами. Устоять нелегко. Но некоторая "человеческая еда" может быть очень опасна для вашего питомца.

Скоро наступает День святого Валентина, а потом и череда весенних праздников вроде Пасхи. И хозяев собак ждет нелегкое испытание: как найти баланс. Фокус собрал список продуктов, которыми можно поделиться с питомцем. И те, которых следует избегать.

Продукты, которыми вы можете поделиться со своей собакой:

Индейка и курица

Это угощение давать можно. Но нужно избавиться от соуса и кожицы. В соусе много приправ, которые вредны собакам, к тому же им вреден переизбыток соли. И на кожице приправ больше всего. И она слишком жирная, что может вызвать несварение у вашего питомца и привести к панкреатиту.

Салат

Некоторые собаки любят салат. И им полезна клетчатка. Но никогда не давайте им изюм и виноград – они токсичны для собак и вызывают у них почечную недостаточность. Ветеринары говорят, что причина этому еще не определена. Но даже две виноградинки могут спровоцировать у собак серьезные проблемы. И опять же, никакого соуса и соли.

Взбитые сливки и зефир

Да, это не слишком полезное угощение, но натуральные взбитые сливки и зефир у большинства собак проблем с желудком не вызовут. Просто не стоит давать слишком много – чтобы не вызвать у животных расстройство желудка.

Тыква

Сейчас сезон тыкв, многие готовят из этого овоща супы, каши и пироги. Или просто запекают тыкву в духовке. Тыкву собакам давать можно. В умеренных количествах и без обилия специй. Но если ваша собака хочет тыкву – можно угостить. Но стоит избегать мускатного ореха – он вреден.

Рис

Поданный без масла или соуса, рис на самом деле является полезным дополнением к рациону вашей собаки. К тому же рис часто входит в состав кормов для собак. Неизвестно, насколько именно ваша собака любит рис, но если он в топе любимых лакомств – то рис собакам можно.

Картофель

Не картофельное пюре, в котором полно масла и молока, а простой ломтик отварного, или запеченного картофеля вреда собаке не принесет.

Яблоки

Яблоки – еще одно отличное лакомство для собак. Только вырежьте серединку. Семечки могут быть токсичны для собак.

Горох и зеленая фасоль

Еще один полезный источник клетчатки. Но, угощая собаку горохом и фасолью, стоит давать их без соусов и соли. Переизбыток приправ животным вреден.

Попкорн

Это лакомство, без которого не обходится ни один просмотр фильма, собакам есть можно. Горсточка попкорна собаке не повредит. Но стоит выбирать натуральный попкорн без масла и вкусовых добавок, которые и для людей не слишком полезны.

Морковь

Собаки могут есть морковь в сыром или вареном виде. Многим собакам нравится хруст сырой морковки, но у собак маленьких пород такая грубая пища может вызвать несварение. Так что их нужно угощать морковкой, приготовленной на пару, или вареной.

[ + – ] Морковку собакам можно

Но как и любое другое лакомство для собак, порция моркови не должна превышать 10 процентов ежедневного рациона вашей собаки. Морковь — полезная, нежирная и низкокалорийная закуска. К тому же она очищает зубы животного от налета.

Продукты, которые для собак вредны:

Заправка для салата

Готовая заправка, или приготовленная собственноручно, они одинаково вредны для собак. Чеснок и все виды лука – токсичны для собак. Также как и приправы и их сочетание. Так что, угощая собаку овощами – избавьтесь от заправки

Птичьи кости

Вареные птичьи кости представляют двойную опасность. Они могут расколоться в желудке вашей собаки и вызвать внутреннее кровотечение, а также стать причиной удушья. Кости курицы, утки, индейки и прочих птиц внутри полые, и, когда собака их разгрызает – острые края могут нанести серьезные повреждения. Так что, угощая собаку со стола, дайте кусочек филе.

Диетические продукты

Остерегайтесь давать собакам продукты без сахара или продукты с пониженной калорийностью. Многие из них содержать ксилит, который токсичен для собак. Чаще всего он содержится в жвачке, но может быть в диетических версиях желатина, печенья, желе и ароматизированного йогурта.

Ветчина

Ветчина чаще всего вызывает у собак неподдельный интерес. Но в ней полно соли, сахара и приправ, что очень вредно для собак.

Макароны с сыром и соусом

Кусочек сыра вреда собаке не принесет, как и пара вареных спагетти. Но спагетти с сыром и соусом могут буквально убить вашу собаку. Так что, как бы вы не любили итальянскую кухню, собаку к ней лучше не приобщать.

Алкоголь

В Сети полно роликов, где собаки клянчат вино из бокала хозяина, что, конечно, очень забавно. Но алкоголь животным давать нельзя. Если у большой собаки он вызовет опьянение и расстройство желудка, то маленькую собачку это может даже убить.

Шоколад, печенье и сладости

Шоколад содержит токсины теобромин и кофеин, которые вредны или даже смертельны для собак. Молочные продукты трудно перевариваются взрослыми собаками. А искусственный подсластитель ксилит, мускатный орех, изюм и орехи макадамия также токсичны для собак, как, впрочем и многие другие орехи, то лучше вообще избегать сладостей. К тому же сейчас производители предлагают специальные сладости для собак.

Грибы

Никакой пищевой ценности для собак грибы не несут. Сырые грибы, вроде шампиньонов, давать собакам нельзя, отварные — можно, но это совершенно необязательно. Это тяжелая пища, которая может вызвать у вашего питомца несварение и расстройство желудка.

Некоторые фрукты

Виноград, как мы писали выше, токсичен для собак. Также вреден гранат — особенно для беременных сук, щенков и собак пород терьеров, сеттеров, ретриверов. Пара зернышек вашего питомца не убьет, но гранат им лучше не давать.

[ + – ] Апельсины собакам можно, но лимоны и грейпфруты - нет

Также нельзя собакам грейпфрут и лимон. Кожура грейпфрута содержит опасные для собаки эфирные масла, а косточки токсичны для собак и могут вызвать приступ удушья. В кожуре лимонов присутствует псорален, который вызывает у собак обильное слюнотечение и мышечные спазмы. нельзя собакам и вишни из-за цианида в косточках.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие растения могут убить вашего питомца. Неожиданно, но среди известных растений, есть также и лилии, букеты их которых так популярны.