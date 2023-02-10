Жодних смаколиків зі столу. Якою людською їжею не варто годувати свого собаку

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На святах і не тільки, собаки часто тиняються біля столу, виклянчуючи частування, але це може бути для них дуже небезпечно.

У мережі повно зворушливих відео, як собаки всіх порід сидять за святковим столом та жалібно дивляться на своїх господарів, випрошуючи частування.

Це не означає, що господарі морять голодом своїх улюбленців. Просто поведінка собак обумовлена їхніми інстинктами. Предки собак були хижаками, які добували собі їжу полюванням. Але оскільки вона не завжди була вдалою, а в зграї доводилося ділитися, то кожен пес намагався наїстися до відвалу і зробити запас, закопавши надлишок їжі на потім.

Так, вовк може з'їсти від 8 до 24 кілограмів їжі за раз. І приблизно стільки може з'їсти собака його розміру.

[ + – ] Собаки часто випрошують їжу за столом

Ця особливість навіть одержала назву "вічний голод", або поліфагія. А власники собак знають, що якщо не відібрати в улюбленця корм, він може їсти, поки йому не стане погано.

Але навіть ситий собака, у якого немає стресів, що провокують голод, все одно випрошуватиме смакоту. Просто тому, що це ще один спосіб взаємодії з господарями. Встояти нелегко. Але деяка "людська їжа" може бути дуже небезпечною для вашого улюбленця.

Незабаром буде День святого Валентина, а потім і низка весняних свят на кшталт Великодня. І на господарів собак чекає нелегке випробування: як знайти баланс. Фокус зібрав список продуктів, якими можна поділитися з улюбленцем. І ті, яких слід уникати.

Продукти, якими ви можете поділитися зі своїм собакою:

Індичка та курка

Це частування давати можна. Але потрібно позбутися соусу і шкірки. У соусі багато приправ, які шкідливі для собак, до того ж їм шкідливий надлишок солі. І на шкірці приправ найбільше. І вона надто жирна, що може спричинити проблеми з травленням у вашого улюбленця та призвести до панкреатиту.

Салат

Деякі собаки люблять салат. І їм корисна клітковина. Але ніколи не давайте їм родзинки та виноград — вони токсичні для собак і спричиняють у них ниркову недостатність. Ветеринари кажуть, що причину цього ще не визначено. Але навіть дві виноградинки можуть спровокувати серйозні проблеми у собак. І знову ж таки, ніякого соусу і солі.

Збиті вершки та зефір

Так, це не надто корисне частування, але натуральні збиті вершки та зефір у більшості собак проблем зі шлунком не спричинять. Просто не варто давати надто багато — щоб не спричинити у тварини розлад шлунка.

Гарбуз

Зараз сезон гарбузів, багато хто готує з цього овоча супи, каші та пироги. Або просто запікають гарбуз у духовці. Гарбуз собакам давати можна. У помірних кількостях і без великої кількості спецій. Але якщо ваш собака хоче гарбуз — можна почастувати. Однак варто уникати мускатного горіха — він шкідливий.

Рис

Поданий без олії чи соусу, рис насправді є корисним доповненням до раціону вашої собаки. До того ж рис часто входить до складу кормів для собак. Невідомо, наскільки саме ваш собака любить рис, але якщо він у топі улюблених ласощів — то рис собакам можна.

Картопля

Не картопляне пюре, в якому повно олії та молока, а проста скибочка відвареної або запеченої картоплі шкоди собаці не завдасть.

Яблука

Яблука — ще одні відмінні ласощі для собак. Тільки виріжте серединку. Насіння може бути токсичним для собак.

Горох та зелена квасоля

Ще одне корисне джерело клітковини. Але, пригощаючи собаку горохом та квасолею, варто давати їх без соусів та солі. Надлишок приправ тваринам шкідливий.

Попкорн

Ці ласощі, без яких не обходиться жоден перегляд фільму, собакам їсти можна. Жменька попкорну собаці не зашкодить. Але варто вибирати натуральний попкорн без олії та смакових добавок, які і для людей не надто корисні.

Морква

Собаки можуть їсти моркву у сирому чи вареному вигляді. Багатьом собакам подобається хрускіт сирої моркви, але у собак маленьких порід така груба їжа може спричинити проблеми з травленням. Так що їх потрібно пригощати морквою, приготовленою на пару, або вареною.

[ + – ] Морквину собакам можна

Але як і будь-які інші ласощі для собак, порція моркви не повинна перевищувати 10 відсотків щоденного раціону вашого собаки. Морква — корисна, нежирна та низькокалорійна закуска. До того ж вона очищає зуби тварини від нальоту.

Продукти, які для собак шкідливі:

Заправка для салату

Готова заправка або приготовлена власноруч, вони однаково шкідливі для собак. Часник та всі види цибулі — токсичні для собак. Так само як і приправи та їх поєднання. Отже, пригощаючи собаку овочами — позбавтеся заправки

Пташині кістки

Варені пташині кістки становлять подвійну небезпеку. Вони можуть розколотися у шлунку вашого собаки та спричинити внутрішню кровотечу, а також стати причиною задухи. Кістки курки, качки, індички та інших птахів усередині порожнисті, і коли собака їх розгризає — гострі краї можуть завдати серйозних пошкоджень. Так що пригощаючи собаку зі столу, дайте шматочок філе.

Дієтичні продукти

Стережіться давати собакам продукти без цукру або продукти зі зниженою калорійністю. Багато що з них містити ксиліт, який токсичний для собак. Найчастіше він є в жуйці, але може бути в дієтичних версіях желатину, печива, желе та ароматизованого йогурту.

Шинка

Шинка найчастіше викликає у собак непідробний інтерес. Але в ній повно солі, цукру та приправ, що дуже шкідливо для собак.

Макарони з сиром та соусом

Шматок сиру шкоди собаці не принесе, як і пара варених спагетті. Але спагетті з сиром та соусом можуть буквально вбити вашого собаку. Отже, як би ви не любили італійську кухню, собаку до неї краще не долучати.

Алкоголь

У мережі повно роликів, де собаки клянчать вино з келиха господаря, що, звісно, дуже кумедно. Але алкоголь тваринам давати не можна. Якщо у великого собаки він викличе сп'яніння та розлад шлунка, то маленького песика це може навіть вбити.

Шоколад, печиво та солодощі

Шоколад містить токсини теобромін та кофеїн, які шкідливі або навіть смертельні для собак. Молочні продукти важко перетравлюються дорослими собаками. А штучний підсолоджувач ксиліт, мускатний горіх, родзинки та горіхи макадамі також токсичні для собак, як, втім і багато інших горіхів, краще взагалі уникати солодощів. До того ж зараз виробники пропонують спеціальні солодощі для собак.

Гриби

Жодної харчової цінності для собак гриби не несуть. Сирі гриби, подібні до печериць, давати собакам не можна, відварені — можна, але це зовсім необов'язково. Це важка їжа, яка може викликати у вашого вихованця розлад шлунка.

Деякі фрукти

Виноград, як ми писали вище, є токсичним для собак. Також шкідливий гранат — особливо для вагітних сук, цуценят та собак порід тер'єрів, сетерів, ретріверів. Пара зернят вашого улюбленця не вб'є, але гранат їм краще не давати.

[ + – ] Апельсини собакам можна, але лимони та грейпфрути – ні

Також не можна собакам грейпфрут та лимон. Шкірка грейпфрута містить небезпечні для собаки ефірні олії, а кісточки токсичні для собак і можуть спричинити напад задухи. У шкірці лимонів є псорален, який спричиняє у собак рясну слинотечу і м'язові спазми. Не можна собакам і вишні через ціанід у кісточках.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які рослини можуть вбити вашого улюбленця. Несподівано, але серед відомих рослин, є також і лілії, букети яких так популярні.