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Стиль жизни

11 февраля 2023 года: перенесение мощей Игнатия Богоносца - что сегодня нельзя делать

Изображение Игнатия Богоносца
Изображение Игнатия Богоносца

Сегодня нежелательно употреблять алкоголь и жирную пищу. Также лучше воздержаться от похода в гости после заката солнца.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память священномученика Игнатия Богоносца. Легенда гласит, что он — именно тот ребенок, которого Иисус держал на руках, проповедуя людям оставаться детьми, чтобы войти в Царство Божие. Примечательно, что это именно Игнатий ввел традицию поочередного пения двух хоров во время богослужений, которые стали очень популярными. За преданную веру в Христа великомученика обрекли на страшную смерть — его бросили на растерзание львам.

В Украине 11 февраля отмечают профессиональный праздник работники ЗАГСа.

В мире 11 февраля празднуют Международный день женщин и девочек в науке.

Что нельзя делать 11 февраля:

  • пользоваться острыми режущими предметами
  • ссориться
  • тяжело работать
  • употреблять алкоголь
  • переедать
  • ходить вечеров в гости

Народные приметы и поверья:

  • лес шумит — к оттепели
  • лунная ночь — к сильным ветрам
  • ветреная погода — к дождливой весне

День ангела празднуют:

Авив, Афраат, Варсимей, Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Иперихий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Мокий, Паригорий, Питирим, Роман, Сильван, Фафуил, Филофей, Юлиан, Яков

Родились сегодня:

1969 — Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссер и продюсер, обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус"

А также в этот день:

1826 — Университетский колледж Лондона основан как Лондонский университет. Он стал самым первым университетом Лондона

2001 — создан компьютерный вирус Anna Kournikova

2016 — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн