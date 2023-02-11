11 февраля 2023 года: перенесение мощей Игнатия Богоносца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нежелательно употреблять алкоголь и жирную пищу. Также лучше воздержаться от похода в гости после заката солнца.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память священномученика Игнатия Богоносца. Легенда гласит, что он — именно тот ребенок, которого Иисус держал на руках, проповедуя людям оставаться детьми, чтобы войти в Царство Божие. Примечательно, что это именно Игнатий ввел традицию поочередного пения двух хоров во время богослужений, которые стали очень популярными. За преданную веру в Христа великомученика обрекли на страшную смерть — его бросили на растерзание львам.
В Украине 11 февраля отмечают профессиональный праздник работники ЗАГСа.
В мире 11 февраля празднуют Международный день женщин и девочек в науке.
Что нельзя делать 11 февраля:
- пользоваться острыми режущими предметами
- ссориться
- тяжело работать
- употреблять алкоголь
- переедать
- ходить вечеров в гости
Народные приметы и поверья:
- лес шумит — к оттепели
- лунная ночь — к сильным ветрам
- ветреная погода — к дождливой весне
День ангела празднуют:
Авив, Афраат, Варсимей, Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Иперихий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Мокий, Паригорий, Питирим, Роман, Сильван, Фафуил, Филофей, Юлиан, Яков
Родились сегодня:
1969 — Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссер и продюсер, обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус"
А также в этот день:
1826 — Университетский колледж Лондона основан как Лондонский университет. Он стал самым первым университетом Лондона
2001 — создан компьютерный вирус Anna Kournikova
2016 — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн