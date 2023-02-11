11 лютого 2023 року: перенесення мощів Ігнатія Богоносця — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні небажано вживати алкоголь та жирну їжу. Також краще утриматися від походу в гості після заходу сонця.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. Легенда свідчить, що вона саме та дитина, яку Ісус тримав на руках, проповідуючи людям залишатися дітьми, щоб увійти в Царство Боже. Примітно, що це саме Ігнатій запровадив традицію почергових співів двох хорів під час богослужінь, які стали дуже популярними. За віддану віру в Христа великомученика прирекли на страшну смерть — його кинули на розшматування левам.

В Україні 11 лютого відзначають професійне свято працівники РАЦСу.

У світі 11 лютого святкують Міжнародний день жінок та дівчаток у науці.

Чого не можна робити 11 лютого:

користуватися гострими ріжучими предметами

сваритися

важко працювати

вживати алкоголь

переїдати

ходити вечорів у гості

Народні прикмети та повір'я:

ліс шумить — до відлиги

місячна ніч — до сильних вітрів

вітряна погода — до дощової весни

День ангела святкують:

Авів, Афраат, Варсімей, Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іона, Іперіхій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Мокій, Паригорій, Пітирим, Роман, Сільван, Фафуїл, Філофей, Юліан, Яків

Народилися сьогодні:

1969 — Дженніфер Еністон, американська акторка, режисерка і продюсерка, володарка премій "Еммі", "Золотий глобус"

А також у цей день:

1826 — Університетський коледж Лондона заснований як Лондонський університет. Він став найпершим університетом Лондона

2001 — створений комп'ютерний вірус Anna Kournikova

2016 — оголошено про експериментальне відкриття гравітаційних хвиль