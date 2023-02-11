11 лютого 2023 року: перенесення мощів Ігнатія Богоносця — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні небажано вживати алкоголь та жирну їжу. Також краще утриматися від походу в гості після заходу сонця.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. Легенда свідчить, що вона саме та дитина, яку Ісус тримав на руках, проповідуючи людям залишатися дітьми, щоб увійти в Царство Боже. Примітно, що це саме Ігнатій запровадив традицію почергових співів двох хорів під час богослужінь, які стали дуже популярними. За віддану віру в Христа великомученика прирекли на страшну смерть — його кинули на розшматування левам.
В Україні 11 лютого відзначають професійне свято працівники РАЦСу.
У світі 11 лютого святкують Міжнародний день жінок та дівчаток у науці.
Чого не можна робити 11 лютого:
- користуватися гострими ріжучими предметами
- сваритися
- важко працювати
- вживати алкоголь
- переїдати
- ходити вечорів у гості
Народні прикмети та повір'я:
- ліс шумить — до відлиги
- місячна ніч — до сильних вітрів
- вітряна погода — до дощової весни
День ангела святкують:
Авів, Афраат, Варсімей, Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іона, Іперіхій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Мокій, Паригорій, Пітирим, Роман, Сільван, Фафуїл, Філофей, Юліан, Яків
Народилися сьогодні:
1969 — Дженніфер Еністон, американська акторка, режисерка і продюсерка, володарка премій "Еммі", "Золотий глобус"
А також у цей день:
1826 — Університетський коледж Лондона заснований як Лондонський університет. Він став найпершим університетом Лондона
2001 — створений комп'ютерний вірус Anna Kournikova
2016 — оголошено про експериментальне відкриття гравітаційних хвиль