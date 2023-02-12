12 февраля 2023 года: Собор Трех Святителей - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя шить и вышивать, прясть пряжу.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память трех великих учителей и проповедников: Святого Василия Великого, Святого Григория Богослова и Святого Иоанна Златоуста. Также этот праздник называют еще Собор Трех Святителей.

Архиепископы Василий Великий, Григорий Богослов и Иван Златоуст еще при жизни приобрели славу своей святостью, проповедями и религиозными произведениями. Литургические книги дают им такие титулы: Василий – божественный ум, Григорий – божественный голос, Иоанн – прекрасный светич.

Что нельзя делать 12 февраля:

сплетничать, злословить, ругаться

заниматься тяжелым физическим трудом

прясть пряжу

Народные приметы и поверья:

красная луна — на сильный ветер

северный ветер — к затяжным морозам

снегопад — к потеплению

беспокойное поведение птиц — к снегопаду

День ангела празднуют:

Василий, Владимир, Григорий, Зинон, Иоанн, Ипполит, Кенсорин, Пелагия, Петр, Савин, Стефан, Феофил, Хрисия

Родились сегодня:

1809 — Чарльз Дарвин (ум. 1882), английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма)

А также в этот день:

1429 — к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Началась эпопея Жанны д’Арк

1908 — в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара

1999 — Сенатом США отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински