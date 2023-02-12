12 февраля 2023 года: Собор Трех Святителей - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя шить и вышивать, прясть пряжу.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память трех великих учителей и проповедников: Святого Василия Великого, Святого Григория Богослова и Святого Иоанна Златоуста. Также этот праздник называют еще Собор Трех Святителей.
Архиепископы Василий Великий, Григорий Богослов и Иван Златоуст еще при жизни приобрели славу своей святостью, проповедями и религиозными произведениями. Литургические книги дают им такие титулы: Василий – божественный ум, Григорий – божественный голос, Иоанн – прекрасный светич.
Что нельзя делать 12 февраля:
- сплетничать, злословить, ругаться
- заниматься тяжелым физическим трудом
- прясть пряжу
Народные приметы и поверья:
- красная луна — на сильный ветер
- северный ветер — к затяжным морозам
- снегопад — к потеплению
- беспокойное поведение птиц — к снегопаду
День ангела празднуют:
Василий, Владимир, Григорий, Зинон, Иоанн, Ипполит, Кенсорин, Пелагия, Петр, Савин, Стефан, Феофил, Хрисия
Родились сегодня:
1809 — Чарльз Дарвин (ум. 1882), английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма)
А также в этот день:
1429 — к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Началась эпопея Жанны д’Арк
1908 — в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара
1999 — Сенатом США отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински