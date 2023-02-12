12 лютого 2023: Собор Трьох Святителів — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна шити й вишивати, прясти пряжу.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять трьох великих вчителів і проповідників: Святого Василя Великого, Святого Григорія Богослова та Святого Іоанна Златоуста. Також це свято називають ще Собором Трьох Святителів.

Архієпископи Василь Великий, Григорій Богослов та Іван Златоуст ще за життя набули слави своєю святістю, проповідями та релігійними творами. Літургічні книги дають їм такі титули: Василь — божественний розум, Григорій — божественний голос, Іоанн — прекрасний світич.

Чого не можна робити 12 лютого:

пліткувати, лихословити, лаятися

займатися важкою фізичною працею

прясти пряжу

Народні прикмети й повір'я:

червоний місяць — на сильний вітер

північний вітер — до затяжних морозів

снігопад — до потепління

неспокійна поведінка птахів — до снігопаду

День ангела святкують:

Василь, Володимир, Григорій, Зенон, Іоанн, Іполит, Кенсорін, Пелагія, Петро, Савін, Стефан, Феофіл, Хрисія.

Народилися сьогодні:

1809 — Чарльз Дарвін (пом. 1882), англійський натураліст і мандрівник, автор еволюційної теорії розвитку живих організмів (дарвінізму).

А також у цей день:

1429 — до капітана міста Вокулер Робера де Бодрікуру звернулася 17-річна дівчина із села Домремі на кордоні Шампані та Лотарингії і оголосила, що саме їй судилося зняти облогу з Орлеана, звести дофіна на трон і вигнати загарбників із королівства. Почалася епопея Жанни д'Арк.

1908 — у Нью-Йорку стартували перші автоперегони навколо земної кулі.

1999 — Сенат США відхилив імпічмент Білла Клінтона за звинуваченням у лжесвідченні у зв'язку зі справою про сексуальний зв'язок із Монікою Левінскі.