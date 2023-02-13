13 февраля 2023 года: Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать нуждающимся в помощи.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Все они погибли в муках, но не отреклись от веры и Христа.
Также 13 февраля празднуют Всемирный день радио и День рождения кинокамеры.
Кроме того, в этот день празднуют Международного дня принятия себя
и День подруг или Международный день женской дружбы.
Что нельзя делать 13 февраля:
- убирать в доме
- отказывать в помощи нуждающимся
- тяжело работать
- выходить из дома поздно ночью
Народные приметы и поверья:
- ясный день — к хорошему урожаю зерновых
- иней на деревьях — к хорошему урожаю яблок
- воробьи суетятся — к похолоданию
- вороны громко каркают — к снегопадам
День ангела празднуют:
Афанасий, Афанасия, Виктор, Викторин, Диодор, Евдоксия, Иван, Илья, Кир, Клавдий, Никита, Никифор, Папий, Серапион, Трифена, Феодотия, Феоктиста
Родились сегодня:
1904 год – Даниил Скоропадский, украинский политик
1948 год – Богдан Жолдак, украинский писатель, сценарист, драматург
А также в этот день:
1777 — в Париже арестован и заключен в Венсенский замок маркиз де Сад, обвинявшийся в похищении девушек с целью совращения, отравления и содомии
1895 — французские изобретатели братья Люмьер подали заявку на патент на "аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений"
1917 — Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари
1959 год – в продажу поступают первые куклы Барби
1962 — группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку Океании Пунчак-Джая
1981 год — в "Нью-Йорк Таймс" опубликовали самое длинное предложение (оно состояло из тысячи двухсот восьмидесяти шести слов)
1992 год – Уганда признает независимость Украины