13 февраля 2023 года: Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Все они погибли в муках, но не отреклись от веры и Христа.

Также 13 февраля празднуют Всемирный день радио и День рождения кинокамеры.

Кроме того, в этот день празднуют Международного дня принятия себя

и День подруг или Международный день женской дружбы.

Что нельзя делать 13 февраля:

убирать в доме

отказывать в помощи нуждающимся

тяжело работать

выходить из дома поздно ночью

Народные приметы и поверья:

ясный день — к хорошему урожаю зерновых

иней на деревьях — к хорошему урожаю яблок

воробьи суетятся — к похолоданию

вороны громко каркают — к снегопадам

День ангела празднуют:

Афанасий, Афанасия, Виктор, Викторин, Диодор, Евдоксия, Иван, Илья, Кир, Клавдий, Никита, Никифор, Папий, Серапион, Трифена, Феодотия, Феоктиста

Родились сегодня:

1904 год – Даниил Скоропадский, украинский политик

1948 год – Богдан Жолдак, украинский писатель, сценарист, драматург

А также в этот день:

1777 — в Париже арестован и заключен в Венсенский замок маркиз де Сад, обвинявшийся в похищении девушек с целью совращения, отравления и содомии

1895 — французские изобретатели братья Люмьер подали заявку на патент на "аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений"

1917 — Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари

1959 год – в продажу поступают первые куклы Барби

1962 — группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку Океании Пунчак-Джая

1981 год — в "Нью-Йорк Таймс" опубликовали самое длинное предложение (оно состояло из тысячи двухсот восьмидесяти шести слов)

1992 год – Уганда признает независимость Украины