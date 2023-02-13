13 лютого 2023 року: Кира та Івана та з ними мучениці Афанасії та дочок її – чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Кира та Івана та з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії. Всі вони загинули в муках, але не зреклися віри і Христа.

Також 13 лютого святкують Всесвітній день радіо та День народження кінокамери.

Крім того, цього дня святкують Міжнародний день прийняття себе та День подруг або Міжнародний день жіночої дружби.

Чого не можна робити 13 лютого:

прибирати в будинку

відмовляти у допомозі нужденним

важко працювати

виходити з дому пізно вночі

Народні прикмети та повір'я:

ясний день — до хорошого врожаю зернових

іній на деревах — до гарного врожаю яблук

горобці метушаться — до похолодання

ворони голосно каркають — до снігопадів

День ангела святкують:

Опанас, Опанаса, Віктор, Вікторин, Діодор, Євдоксія, Іван, Ілля, Кір, Клавдій, Микита, Никифор, Папій, Серапіон, Трифена, Феодотія, Феоктиста

Народилися сьогодні:

1904 рік – Данило Скоропадський, український політик

1948 рік – Богдан Жолдак, український письменник, сценарист, драматург

А також у цей день:

1777 — у Парижі заарештований і ув'язнений до Венсенського замку маркіз де Сад, який звинувачувався в викраденні дівчат з метою розбещення, отруєння і содомії

1895 — французькі винахідники брати Люм'єр подали заявку на патент на "апарат для отримання та розглядання зображень"

1917 — Парижі було заарештовано легендарну шпигунку Мата Харі

1959 рік — у продаж надходять перші ляльки Барбі

1962 — група з чотирьох австрійських альпіністів під керівництвом Генріха Харрера здійснила перше сходження на найвищу точку Океанії Пунчак-Джая

1981 — в "Нью-Йорк Таймс" опублікували найдовшу пропозицію (вона складалася з тисячі двохсот вісімдесяти шести слів)

1992 рік – Уганда визнає незалежність України