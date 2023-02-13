Это точно любовь? Топ-6 способов узнать правду о его чувствах

Иногда человек, который вам нравится, делает множество намеков, демонстрируя свои чувства, но не все мы может распознать.

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Уже скоро будет тот самый день, когда лучше всего признаваться в любви. Впрочем, для признаний в любви подходит любой день. Обстановка может быть любой, ведь для признаний, вопреки советам модных журналов, вовсе необязательно совершать безумные поступки и трать кучу денег. Если чувства взаимны, то признание пройдет прекрасно в любом случае.

Но как узнать точно ли человек, к которому вы испытываете чувства, любит вас? Многим тяжело сказать эти слова: "Я тебя люблю", так как есть. Причиной тому стеснительность, опасения получить отказ и нежелание спешить. Но есть несколько признаков по которым очень легко определить, испытывает ли человек искренние чувства. Ведь он неосознанно делает множество намеков – и распознать их очень просто, если знать, что искать.

Фокус собрал самые явные признаки истинных чувств.

Он делает для вас что-то, когда вы меньше всего этого ожидаете

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Неожиданные сюрпризы, приятные подарки и проявления заботы. Это случается в правильный момент, вы этого не ждете и оттого становится еще приятней. Причина, по которой почему ваш мужчина хочет вас радовать – очень проста: он постоянно думает о вас, а это обычное дело, когда кто-то влюблен.

А происходит это по вполне научным причинам: мозг вырабатывает фенилэтиламин, также известный как "наркотик любви", гормон, который создает ощущение желания делать что-то, чтобы сделать вашего партнера счастливым.

Примеры неожиданной заботы: это когда дарят именно то, что хочется, но об этом вы упоминали вскользь и сразу забыли, а ваш партнер внимательно слушал и запомнил; хлопоты по хозяйству, вроде внезапно помытой посуды, убранной квартиры, или приготовленного ужина; предложение вместе заняться тем, что явно не входит в его сферу интересов.

Ему всегда интересно узнать о вас больше

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Желание лучше узнать своего партнера – один из главных признаков искренних чувств. Начинается все с галантных расспросов о любимом фильме, сериале, еде, времени года. Но со временем разговоры становятся более подробными и интимными. Человек, которому вы интересны, точно захочет узнать про ваше детство, про ваши страхи, про отношения с родными, про ваши планы на будущее.

Всякий раз, когда вы разговариваете, мужчина, который вас любит, будет задавать правильные вопросы, которые заставляют вас чувствовать себя услышанными.

Если ему интересно узнать о вас больше, о том, что вами движет, то он определенно думает о вас больше, чем думал бы просто друг, или вежливый внимательный человек.

Когда мужчина действительно любит вас, он часто будет задавать вам глубокие вопросы, потому что хочет установить контакт на эмоциональном уровне. Он не будет просто спрашивать, какое шоу вы смотрите или как прошел ваш день.

"Осмысленное общение с другими делает людей счастливее", — говорит Николас Эпли, доктор философии, профессор поведенческих наук в Школе бизнеса Бута при Чикагском университете.

Здоровый эгоизм

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Любящий человек счастлив, когда счастлив его партнер. В этом есть доля здорового эгоизма: стараясь сделать свою жизнь комфортней, любящий партнер будет стараться обеспечить комфорт и своей второй половинке, чтобы совместная жизнь была гармоничной.

Он будет искренне интересоваться вашими стремлениями и планами, и подталкивать вас к вашей цели. Если ваша миссия стать преуспевающим писателем, или занять должность мечты, или научиться делать скульптуры – то он обеспечит вам условия для того, чтобы вы этого достигли. И его усилия обязательно дадут результат.

Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что люди с предусмотрительными и надежными партнерами, как правило, лучше работают, получают больше повышений по службе, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой.

Он делает вас частью своей жизни

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Все люди разные и редко бывает так, чтобы они полностью совпадали во вкусах и предпочтениях. Но любящий человек обязательно захочет, чтобы вы стали частью его жизни и разделяли хотя бы часть его интересов.

Он будет глубоко вовлечен в вашу жизнь. Когда в вашем понимании друг друга нет пробелов, это признак того, что он любит вас.

Важно, когда партнер понимает, что любовь — это не просто эмоция, это решение, которое вы принимаете каждое утро.

Он знает, что ты его единственная настоящая любовь, и он уверен, что ты знаешь, как тебя ценят. Он познакомит вас со своими друзьями, будет рассказывать о своей работе и обязательно найдет время, чтобы провести его с вами.

Он видит свое будущее с тобой

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Один из важных моментов, когда партнеры понимают, что свадьба не слишком изменит их жизнь. Она не станет важным переломным этапом, а просто узаконит отношения, сделав их более комфортными в юридическом смысле. А еще, в зависимости от выбранного сценария, это станет поводом устроить вечеринку, собрать всех близких вместе, или просто отправиться в отпуск.

Разговоры о будущем также очень важны: если вы планируете завести детей, купить дом, переезд в другой город, или страну, и при разговорах об этом ваш партнер использует слово "мы", а не "я", то это признак искренних чувств.

Из такого утверждения вы можете видеть, что другой человек включил вас в свои планы. И точно влюблен в вас.

Он меняется в вашем присутствии

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А в самом начале отношений тоже довольно просто понять, чтобы по-настоящему нравитесь мужчине. Способ, описанный еще в книжке про Тома Сойера. Мужчина будет менять в вашем присутствии. Иногда это будет даже немного неуклюже, ведь он будет стараться продемонстрировать свои достоинства. Манера поведения будет меняться в мелочах: в вашем присутствии он будет стараться показаться более крутым, умным или просто душой компании. Психологи подтверждают, что люди целенаправленно меняют речевые и поведенческие паттерны, стараясь казаться интереснее и желаннее перед теми, кто нравится.

Напомним, ранее ученые выяснили, что любовь с первого взгляда существует. Для зарождения романтических отношений между двумя подходящими людьми требуется всего две минуты.