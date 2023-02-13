Це точно кохання? Топ 6 способів дізнатися правду про його почуття

Іноді людина, яка вам подобається, робить безліч натяків, демонструючи свої почуття, але не всі ми можемо розпізнати.

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Незабаром буде той день, коли найкраще зізнаватися в коханні. Втім, для зізнань у коханні підходить будь-який день. Обстановка може бути будь-якою, адже для освідчень, всупереч порадам модних журналів, зовсім необов'язково здійснювати божевільні вчинки і витрачати купу грошей. Якщо почуття взаємні, то освідчення пройде чудово в будь-якому випадку.

Але як дізнатися, чи дійсно людина, до якої ви відчуваєте почуття, кохає вас? Багатьом важко сказати ці слова: "Я тебе кохаю", так як є. Причиною тому сором'язливість, побоювання отримати відмову і небажання поспішати. Але є кілька ознак, за якими дуже легко визначити, чи відчуває людина щирі почуття. Адже вона несвідомо робить безліч натяків — і розпізнати їх дуже просто, якщо знати, що шукати.

Фокус зібрав найбільш явні ознаки справжніх почуттів.

Він робить для вас щось, коли ви найменше цього очікуєте

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Несподівані сюрпризи, приємні подарунки та прояви турботи. Це трапляється в правильний момент, ви цього не чекаєте і тому стає ще приємніше. Причина, через яку чому ваш чоловік хоче вас тішити, дуже проста: він постійно думає про вас, а це звичайна справа, коли хтось закоханий.

А відбувається це з цілком наукових причин: мозок виробляє фенілетиламін, також відомий як "наркотик кохання", гормон, який створює відчуття бажання робити щось, щоб зробити вашого партнера щасливим.

Приклади несподіваної турботи: це коли дарують саме те, що хочеться, але про це ви згадували мимохідь і одразу забули, а ваш партнер уважно слухав і запам'ятав; клопіт у господарстві, на кшталт раптово помитого посуду, прибраної квартири, або приготованої вечері; пропозиція разом зайнятись тим, що очевидно не належить до його сфери інтересів.

Йому завжди цікаво дізнатися про вас більше

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Бажання краще пізнати свого партнера — одна з головних ознак щирих почуттів. Починається все з галантних розпитувань про улюблений фільм, серіал, їжу, пору року. Але з часом розмови стають більш детальними та інтимними. Людина, якій ви цікаві, однозначно захоче дізнатися про ваше дитинство, про ваші страхи, про стосунки з рідними, про ваші плани на майбутнє.

Щоразу, коли ви розмовляєте, чоловік, який вас любить, ставитиме правильні запитання, які змушують вас відчувати себе почутими.

Якщо йому цікаво дізнатися про вас більше, про те, що вами рухає, то він, безумовно, думає про вас більше, ніж думав би просто друг, або ввічлива уважна людина.

Коли чоловік справді кохає вас, він часто ставитиме вам глибокі запитання тому, що хоче встановити контакт на емоційному рівні. Він не буде просто питати, яке шоу ви дивитеся або як пройшов ваш день.

"Осмислене спілкування з іншими робить людей щасливішими", — каже Ніколас Еплі, доктор філософії, професор поведінкових наук у Школі бізнесу Бута при Чиказькому університеті.

Здоровий егоїзм

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Любляча людина щаслива, коли щасливий його партнер. У цьому є частка здорового егоїзму: намагаючись зробити своє життя комфортнішим, люблячий партнер намагатиметься забезпечити комфорт і своїй другій половинці, щоб спільне життя було гармонійним.

Він буде щиро цікавитися вашими прагненнями та планами, і підштовхуватиме вас до вашої мети. Якщо ваша місія стати процвітаючим письменником, або зайняти посаду мрії, або навчитися робити скульптури – то він забезпечить вам умови для того, щоб ви цього досягли. І його зусилля обов'язково дадуть результат.

Дослідники з Вашингтонського університету виявили, що люди із передбачливими та надійними партнерами, як правило, краще працюють, отримують більше підвищень на службі, заробляють більше грошей і почуваються більш задоволеними своєю роботою.

Він робить вас частиною свого життя

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Усі люди різні і рідко буває так, щоб вони повністю збігалися в смаках і вподобаннях. Але любляча людина обов'язково захоче, щоб ви стали частиною її життя і поділяли хоча б частину її інтересів.

Вона буде глибоко залучена у ваше життя. Коли у вашому розумінні одне одного немає прогалин, це ознака того, що він кохає вас.

Важливо, коли партнер розуміє, що кохання — це не просто емоція, це рішення, яке ви приймаєте щоранку.

Він знає, що ти його єдине справжнє кохання, і він упевнений, що ти знаєш, як тебе цінують. Він познайомить вас зі своїми друзями, розповідатиме про свою роботу і обов'язково знайде час, щоб провести його з вами.

Він бачить своє майбутнє з тобою

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Один із важливих моментів, коли партнери розуміють, що весілля не надто змінить їхнє життя. Воно не стане важливим переломним етапом, а просто узаконить відносини, зробивши їх комфортнішими в юридичному розумінні. А ще, залежно від обраного сценарію, це стане приводом влаштувати вечірку, зібрати всіх близьких разом, або просто вирушити у відпустку.

Розмови про майбутнє також дуже важливі: якщо ви плануєте завести дітей, купити будинок, переїзд в інше місто чи країну, і при розмовах про це ваш партнер використовує слово "ми", а не "я", то це ознака щирих почуттів.

Із такого твердження ви можете бачити, що інша людина включила вас у свої плани. І точно закохана у вас.

Він змінюється у вашій присутності

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А на самому початку стосунків теж досить просто зрозуміти, що ви по-справжньому подобаєтеся чоловікові. Спосіб, описаний ще в книжці про Тома Сойєра. Чоловік буде змінюватися у вашій присутності. Іноді це буде навіть трохи незграбно, адже він намагатиметься продемонструвати свої переваги. Манера поведінки змінюватиметься в дрібницях: у вашій присутності він намагатиметься здатися крутішим, розумнішим або просто душею компанії. Психологи підтверджують, що люди цілеспрямовано змінюють мовленнєві та поведінкові патерни, намагаючись здаватися цікавішими та бажанішими перед тими, хто подобається.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що кохання з першого погляду існує. Для зародження романтичних відносин між двома відповідними людьми потрібно всього дві хвилини.