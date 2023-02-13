47-летняя Ева Лонгория показала стройную фигуру в купальнике

Актриса уделяет много времени спорту и правильно питается, что помогает ей держать себя в форме.

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Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", отправилась отдыхать в испанский курортный городок Марбелья и теперь радует 9,1 млн своих подписчиков в Instagram фотографиями с роскошными пейзажами и собой любимой. В честности знаменитость опубликовала снимок, где позирует, стоя у бассейна с прозрачной водой.

На Еве – сдельный светлый купальник в полоску с глубоким декольте, который позволяет рассмотреть ее стройную и подтянутую фигуру, и черная шляпа.

"Все готовы к лету?" – спрашивает актриса в подписи к снимку.

Фото: Instagram evalongoria

Поклонники Лонгории не поскупились на комплименты и восхитились ее шикарной фигурой.

Поддерживать себя в форме Еве помогают ряд простых правил. Например, она практикует интервальное голодание и ест в промежутке от 11:00 до 19:00. Ее обед, как правило, состоит из белков – мясного стейка, рыбы или курицы – и овощей. На ужин Ева предпочитает есть суп, а в перерывах между сытными приемами пищи перекусывает оливками, крендельками и чипсами.

Каждое утро актриса уделяет время спорту, прыгает на батуте по 35-40 минут пять раз в неделю и делает силовые тренировки. Лонгория также увлекается медитацией, очень щепетильно относится к количеству потребляемого алкоголя и соблюдает режим сна.

Напомним, Фокус писал, что Ева Лонгория и ее лучшая подруга Виктория Бекхэм повеселились вместе на кухне. К звездным подругам присоединился и четырехлетний сын актрисы.