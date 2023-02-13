47-річна Єва Лонгорія показала струнку фігуру в купальнику

Акторка приділяє багато часу спорту й правильно харчується, що допомагає їй тримати себе у формі.

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Американська акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", Єва Лонгорія вирушила відпочивати в іспанське курортне містечко Марбелья і тепер радує 9,1 млн своїх підписників в Instagram фотографіями з розкішними пейзажами та собою коханою. Зокрема знаменитість опублікувала знімок, де позує, стоячи біля басейну з прозорою водою.

На Єві — суцільний світлий купальник у смужку з глибоким декольте, який дозволяє розглянути її струнку та підтягнуту фігуру, і чорний капелюх.

"Всі готові до літа?" — запитує акторка в підписі до знімка.

Фото: Instagram evalongoria

Шанувальники Лонгорії не поскупилися на компліменти й захопилися її розкішною фігурою.

Підтримувати себе у формі Єві допомагають низка простих правил. Наприклад, вона практикує інтервальне голодування та їсть у проміжку від 11:00 до 19:00. Її обід, як правило, складається з білків — м'ясного стейка, риби чи курки — й овочів. На вечерю Єва вважає за краще їсти суп, а в перервах між ситними прийомами їжі перекушує оливками, крендельками та чипсами.

Щоранку акторка приділяє час спорту, стрибає на батуті по 35-40 хвилин п'ять разів на тиждень і робить силові тренування. Лонгорія також захоплюється медитацією, дуже ретельно ставиться до кількості споживаного алкоголю й дотримується режиму сну.

Нагадаємо, Фокус писав, що Єва Лонгорія та її найкраща подруга Вікторія Бекхем повеселилися разом на кухні. До зіркових подруг приєднався й чотирирічний син акторки.