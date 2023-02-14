14 февраля 2023 года: Трифонов день, день святого Валентина - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя злиться и злословить.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Трифона. Он пострадал за веру при императоре Деции Траяне. В народе этот день называют Трифонов. Трифонов день совпадает с католическим праздником — днем святого Валентина.

В Украине 14 февраля — День войск радиационной, химической, биологической защиты ВСУ.

Что нельзя делать 14 февраля:

дарить острые предметы

выносить мусор

обсуждать ближних

обижать животных

Народные приметы и поверья:

► белые облака — к хорошей погоде на всю неделю

► холодная погода – к поздней весне

► теплая погода — к теплу на весь месяц

► снег сегодня – к дождливой весне

День ангела празднуют:

Агафодор, Анастасий, Василий, Вендимиан, Гавриил, Давид, Иордан, Карион, Николай, Перпетуя, Петр, Ревокат, Сатир, Саторнил, Секунд, Симеон, Тимофей, Трифон, Феион, Фелицитата

Родились сегодня:

1877 — Эдмунд Ландау (ум. 1938), немецкий математик, внесший значительный вклад в теорию чисел

А также в этот день:

269 — Согласно легенде, в этот день казнен полевой врач и священник Валентин за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов. Валентин тайно венчал желающих по христианскому обряду

842 — День рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке

1791 — Кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза официально объявлена пропавшей

1849 — в Нью-Йорке Джеймс Нокс Полк стал первым действующим президентом США, который был сфотографирован

1907 — основана Львовская галерея искусств

1933 — В Париже открывается первая телефонная служба точного времени

2003 — в возрасте 6,5 лет умерла клонированная овца Долли

2005 — создан сервис YouTube