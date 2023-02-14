14 февраля 2023 года: Трифонов день, день святого Валентина - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя злиться и злословить.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мученика Трифона. Он пострадал за веру при императоре Деции Траяне. В народе этот день называют Трифонов. Трифонов день совпадает с католическим праздником — днем святого Валентина.
В Украине 14 февраля — День войск радиационной, химической, биологической защиты ВСУ.
Что нельзя делать 14 февраля:
- дарить острые предметы
- выносить мусор
- обсуждать ближних
- обижать животных
Народные приметы и поверья:
► белые облака — к хорошей погоде на всю неделю
► холодная погода – к поздней весне
► теплая погода — к теплу на весь месяц
► снег сегодня – к дождливой весне
День ангела празднуют:
Агафодор, Анастасий, Василий, Вендимиан, Гавриил, Давид, Иордан, Карион, Николай, Перпетуя, Петр, Ревокат, Сатир, Саторнил, Секунд, Симеон, Тимофей, Трифон, Феион, Фелицитата
Родились сегодня:
1877 — Эдмунд Ландау (ум. 1938), немецкий математик, внесший значительный вклад в теорию чисел
А также в этот день:
269 — Согласно легенде, в этот день казнен полевой врач и священник Валентин за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов. Валентин тайно венчал желающих по христианскому обряду
842 — День рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке
1791 — Кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза официально объявлена пропавшей
1849 — в Нью-Йорке Джеймс Нокс Полк стал первым действующим президентом США, который был сфотографирован
1907 — основана Львовская галерея искусств
1933 — В Париже открывается первая телефонная служба точного времени
2003 — в возрасте 6,5 лет умерла клонированная овца Долли
2005 — создан сервис YouTube