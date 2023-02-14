14 лютого 2023: Трифонів день, день святого Валентина — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна злитися та лихословити.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Трифона. Він постраждав за віру при імператорі Деції Траяні. У народі цей день називають Трифонів. Трифонів день збігається з католицьким святом — днем святого Валентина.

В Україні 14 лютого — День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗСУ.

Чого не можна робити 14 лютого:

дарувати гострі предмети

виносити сміття

обговорювати ближніх

ображати тварин

Народні прикмети й повір'я:

► білі хмари — на хорошу погоду на весь тиждень

► холодна погода — до пізньої весни

► тепла погода — до тепла на весь місяць

► сніг сьогодні — до дощової весни

День ангела святкують:

Агафодор, Анастасій, Василь, Вендиміан, Гаврило, Давид, Йордан, Каріон, Микола, Перпетуя, Петро, Ревокат, Сатир, Саторнил, Секунд, Симеон, Тимофій, Трифон, Феіон, Феліцитата.

Народилися сьогодні:

1877 — Едмунд Ландау (пом. 1938), німецький математик, який зробив значний внесок у теорію чисел.

А також у цей день:

269 — згідно з легендою, цього дня стратили польового лікаря та священика Валентина за порушення наказу імператора Клавдія про безшлюбність для воїнів. Валентин таємно вінчав охочих за християнським обрядом.

842 — день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою.

1791 — кругосвітня експедиція французького мореплавця Лаперуза офіційно оголошена зниклою.

1849 — у Нью-Йорку Джеймс Нокс Полк став першим чинним президентом США, який був сфотографований.

1907 — засновано Львівську галерею мистецтв.

1933 — у Парижі відкривається перша телефонна служба точного часу.

2003 — у віці 6,5 року померла клонована вівця Доллі.

2005 — створено сервіс YouTube.