14 лютого 2023: Трифонів день, день святого Валентина — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна злитися та лихословити.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Трифона. Він постраждав за віру при імператорі Деції Траяні. У народі цей день називають Трифонів. Трифонів день збігається з католицьким святом — днем святого Валентина.
В Україні 14 лютого — День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗСУ.
Чого не можна робити 14 лютого:
- дарувати гострі предмети
- виносити сміття
- обговорювати ближніх
- ображати тварин
Народні прикмети й повір'я:
► білі хмари — на хорошу погоду на весь тиждень
► холодна погода — до пізньої весни
► тепла погода — до тепла на весь місяць
► сніг сьогодні — до дощової весни
День ангела святкують:
Агафодор, Анастасій, Василь, Вендиміан, Гаврило, Давид, Йордан, Каріон, Микола, Перпетуя, Петро, Ревокат, Сатир, Саторнил, Секунд, Симеон, Тимофій, Трифон, Феіон, Феліцитата.
Народилися сьогодні:
1877 — Едмунд Ландау (пом. 1938), німецький математик, який зробив значний внесок у теорію чисел.
А також у цей день:
269 — згідно з легендою, цього дня стратили польового лікаря та священика Валентина за порушення наказу імператора Клавдія про безшлюбність для воїнів. Валентин таємно вінчав охочих за християнським обрядом.
842 — день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою.
1791 — кругосвітня експедиція французького мореплавця Лаперуза офіційно оголошена зниклою.
1849 — у Нью-Йорку Джеймс Нокс Полк став першим чинним президентом США, який був сфотографований.
1907 — засновано Львівську галерею мистецтв.
1933 — у Парижі відкривається перша телефонна служба точного часу.
2003 — у віці 6,5 року померла клонована вівця Доллі.
2005 — створено сервіс YouTube.