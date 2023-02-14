Лягушачьи лапки могут стать недоступным деликатесом: названа причина

Из-за популярности блюда некоторые виды лягушек в дикой природе оказались на грани исчезновения.

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Лягушачьи лапки, деликатес французской и китайской кухни, оказался под угрозой исчезновения из меню ресторанов в связи с сокращением популяции диких лягушек во все большем числе стран-поставщиков, пишет Nature Conservation. После Индии и Бангладеш с этой проблемой столкнулись поставщики Албании, Турции и Индонезии.

По информации авторов исследования, для исправления ситуации нужны неотложные шаги:

"Мы призываем эти страны и их представительные правительства взять на себя ответственность за устойчивость торговли. ЕС должен принять немедленные меры, чтобы направить весь импорт через единую централизованную базу данных и внести чувствительные виды в приложения к Регламенту ЕС о торговле дикими животными".

Сегодня Евросоюз остается крупнейшим поставщиком лягушачьих лапок в мире, а основная масса лягушек вылавливается в дикой природе. Только в период с 2010 по 2019 год было импортировано около 40 700 тонн лягушачьих лапок, что составляет примерно два миллиарда лягушек. Главный импортер – Бельгия, на счету которой 28 430 тонн, однако она реэкспортирует около трех четвертей этого объема во Францию, где лягушачьи лапки потребляются в пищу.

Еще около 65 тонн лягушачьих лапок и живых лягушек ежегодно импортирует Швейцария, заказывая их преимущественно в Турции. Чаще всего в пищу идут Pelophylax caralitanus, широко известная как анатолийская лягушка или лягушка Бейшехир, самая крупная съедобная лягушка в Турции.

[ + – ] Сейчас одним из основных поставщиков живых лягушек является Турция Фото: Getty

"Коммерческая чрезмерная эксплуатация [этого вида] для торговли лягушачьими лапками во Франции, Италии и Швейцарии привела к его быстрому сокращению, так что теперь этот вид считается находящимся под угрозой исчезновения", – отмечают эксперты.

Каждый год люди употребляют в пищу до 3,2 млрд лягушек. Многие утверждают, что по вкусу лапки представляют нечто среднее между рыбой и курятиной: у них мягкий вкус, а текстура напоминает куриные крылышки.

Напомним, ранее Фокус писал, что на Соломоновых островах нашли лягушку размером с младенца.