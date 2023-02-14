Жаб'ячі лапки можуть стати недоступним делікатесом: названа причина

Через популярність страви деякі види жаб у дикій природі опинилися на межі зникнення.

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Жаб'ячіі лапки, делікатес французької та китайської кухні, опинився під загрозою зникнення з меню ресторанів через скорочення популяції диких жаб у дедалі більшій кількості країн-постачальників, пише Nature Conservation. Після Індії та Бангладеш з цією проблемою зіткнулися постачальники Албанії, Туреччини та Індонезії.

За інформацією авторів дослідження, для виправлення ситуації потрібні невідкладні кроки:

"Ми закликаємо ці країни та їхні представницькі уряди взяти на себе відповідальність за стійкість торгівлі. ЄС повинен вжити негайних заходів, щоб спрямувати весь імпорт через єдину централізовану базу даних і внести чутливі види в додатки до Регламенту ЄС про торгівлю дикими тваринами".

Сьогодні Євросоюз залишається найбільшим постачальником жаб'ячих лапок у світі, а основна маса жаб виловлюється в дикій природі. Тільки в період з 2010 по 2019 роки було імпортовано близько 40 700 тонн жаб'ячих лапок, що становить приблизно два мільярди жаб. Головний імпортер — Бельгія, на рахунку якої 28 430 тонн, проте вона реекспортує близько три четверті цього обсягу до Франції, де жаб'ячі лапки споживаються в їжу.

Ще близько 65 тонн жаб'ячих лапок і живих жаб щороку імпортує Швейцарія, замовляючи їх переважно в Туреччині. Найчастіше в їжу йдуть Pelophylax caralitanus, широко відома як анатолійська жаба або жаба Бейшехір, найбільша їстівна жаба в Туреччині.

[ + – ] Наразі одним із основних постачальників живих жаб є Туреччина Фото: Getty

"Комерційна надмірна експлуатація [цього виду] для торгівлі жаб'ячими лапками у Франції, Італії та Швейцарії призвела до його швидкого скорочення, тому тепер цей вид вважається таким, що знаходиться під загрозою зникнення", — зазначають експерти.

Щороку люди споживають до 3,2 млрд жаб. Багато хто стверджує, що за смаком лапки представляють щось середнє між рибою та курятиною: у них м'який смак, а текстура нагадує курячі крильця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на Соломонових островах знайшли жабу розміром із немовля.