Артем Пивоваров и Христина Соловий представили саундтрек к мультфильму "Мавка" (видео)

Клип стал подарком студии Animagrad всем влюбленным ко Дню святого Валентина.

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2 марта в украинских кинотеатрах состоится премьера долгожданного отечественного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", но уже на 14 февраля студия Animagrad (FILM.UA Group) сделала подарок всем влюбленным и представила официальный саундтрек к картине в исполнении Артема Пивоварова и Христины Соловий.

Артем не только подарил свой голос главному герою мультфильма Лукашу, но и стал автором музыки и аранжировщиком песни под названием "Мова Вітру". Слова песни Артур и Христина писали вместе, причем каждый – свой куплет. Трек звучит в одной из сцен мультфильма, дающей начало романтической истории главных героев.

Фото: Пресс-служба FILM.UA Group Фото: Пресс-служба FILM.UA Group Фото: Пресс-служба FILM.UA Group

"Это эмоциональная композиция о любви, несмотря на различные обстоятельства и смертельную опасность. В ней говорится о чувствах двух сердец из разных миров. Она вдохновляет и дает надежду, что любовь и музыка победят любое зло. Поэтому ее выход был приурочен к 14 февраля", – говорит Артем Пивоваров.

Съемки клипа на песню проходили в Киеве в январе этого года в одном из павильонов киностудии FILM.UA. Режиссером-постановщиком видеоработы выступил Андрей Колесник, оператором-постановщиком – Сергей Ревуцкий, а невероятные образы для исполнителей создала талантливая Звонка Сивик. Кадры с участием Артема и Кристины в фантазийных локациях дополняют эпизоды анимационного мультфильма, большинство из которых зрители увидят впервые. Прослушать песню можно на музыкальных платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal, Itunes.

[ + – ] В клипе использованы эпизоды анимационного фильма

В скором времени Христина Соловий представит еще один саундтрек "Пісня Лісу".

Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино (Госкино), Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и "Киномания".

Фэнтези сделано по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня", написанного в 1911 году и впервые представленного на сцене Киевского драматического театра в 1918-м. Пьеса в трех действиях была дважды экранизирована и один раз вышла в виде мультфильма. Проект новой анимационной картины "Мавка" был представлен в 2015 году, и вот наконец его производство завершено. Предполагается, что мультфильм выйдет на экранах кинотеатров не только в Украине, но и, по меньшей мере, в 17 странах.

Ранее Фокус сообщал, что первый трейлер анимационного фэнтези "Мавка. Лесная песня" вышел еще в феврале 2021 года.