Артем Пивоваров та Христина Соловій представили саундтрек до мультфільму "Мавка" (відео)

Кліп став подарунком студії Animagrad усім закоханим до Дня святого Валентина.

Related video

2 березня в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра довгоочікуваного вітчизняного анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", але вже на 14 лютого студія Animagrad (FILM.UA Group) зробила подарунок усім закоханим та представила офіційний саундтрек до картини у виконанні Артема Пивоварова та Христини Соловій.

Артем не лише подарував свій голос головному герою мультфільму Лукашу, а й став автором музики та аранжувальником пісні під назвою "Мова Вітру". Слова пісні Артур та Христина писали разом, причому кожен – свій куплет. Трек звучить в одній із сцен мультфільму, що дає початок романтичній історії головних героїв.

Фото: Пресс-служба FILM.UA Group Фото: Пресс-служба FILM.UA Group Фото: Пресс-служба FILM.UA Group

"Це емоційна композиція про кохання, незважаючи на різні обставини та смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що кохання та музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був приурочений до 14 лютого", – каже Артем Пивоваров.

Зйомки кліпу на пісню проходили в Києві у січні цього року в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником – Сергій Ревуцький, а неймовірні образи для виконавців створила талановита Дзвінка Сівік. Кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях доповнюють епізоди анімаційного мультфільму, більшість із яких глядачі побачать уперше. Прослухати пісню можна на музичних платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal, Itunes.

[ + – ] У кліпі використано епізоди анімаційного фільму

Незабаром Христина Соловій представить ще один саундтрек "Пісня Лісу".

Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" створений за підтримки Державного агентства України з кіно (Госкіно), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та "Кіноманія".

Фентезі зроблено за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня", написаного 1911 року та вперше представленого на сцені Київського драматичного театру 1918-го. П'єса на три дії була двічі екранізована і один раз вийшла у вигляді мультфільму. Проект нової анімаційної картини "Мавка" був представлений у 2015 році, й ось нарешті його виробництво завершене. Передбачається, що мультфільм вийде на екранах кінотеатрів не лише в Україні, а й щонайменше у 17 країнах.

Раніше Фокус повідомляв, що перший трейлер анімаційного фентезі "Мавка. Лісова пісня" вийшов ще у лютому 2021 року.