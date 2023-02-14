Виктория Бекхэм поздравила мужа с Днем всех влюбленных архивными фото

И Виктория, и ее супруг опубликовали фото, где они совсем еще молодые. Вместе пара уже 26 лет.

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Виктория Бекхэм и ее муж Дэвид на День святого Валентина продемонстрировали всем своим поклонникам, что даже спустя 26 лет отношений и брака можно по-прежнему сильно любить и радоваться каждому дню, проведенному вместе.

Супруги каждый на своей странице в Instagram поделились архивными снимками. Так, Виктория опубликовала фотографии, где позирует вместе с Дэвидом во время отпуска. На ней – бирюзовая кофточка с цветочным принтом, а Дэвид одет в жилет и укороченные льняные брюки.

"26 лет и все еще мой Валентин, я так тебя люблю @davidbeckham, целую @brooklynpeltzbeckham @cruzbeckham @romeobeckham #HarperSeven x", – подписала пост миссис Бекхэм.

В свою очередь Дэвид опубликовал кадр, где он сидит с молодой женой за столиком во время ужина при свечах.

"С Днем Святого Валентина, моя валентинка, мы любим тебя, @victoriabeckham.. @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven", – написал 47-летний экс-футболист.

"С Днем святого Валентина! Я тоже вас всех очень люблю!" – прокомментировала Виктория пост супруга.

Пара, которая состоит в браке с 1999 года, имеет четырех детей. У них есть 23-летний сын Бруклин, 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя дочь Харпер.

Виктория рассказала об их свадьбе во время беседы с The Business of Fashion во время мероприятия BoF VOICES 2022 в декабре.

Раскрытие их важного дня было "гораздо более интимным, чем казалось", сказала она:

"Я думаю, что СМИ приукрасили свадьбу гораздо больше, чем она была на самом деле. Я люблю веселиться. Я очень-очень много работаю. Я очень серьезно отношусь к тому, что делаю. Юмор, как правило, доставляет мне неприятности, но свадьба была не такой грандиозной, как все представляли", – сказала она изданию.

На свадьбе, которая состоялась в замке Латтреллстаун недалеко от Дублина, пара сидела на золотых тронах, а их сын Бруклин, которому тогда было четыре месяца, был носителем колец.

Напомним, ранее Фокус писал, что Виктория создала платье для своей дочери.