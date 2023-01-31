Виктория Бекхэм показала, какое платье создала для 11-летней дочери (фото)

Дизайнер назвала своего ребенка главной музой в создании образов.

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48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм создала платье для своей 11-летней дочери. Снимком звезда соцсетей поделилась в Instagram.

"Моя муза номер один. Маме понравилось создавать это платье для тебя 💙 Мне нравится видеть свою новую коллекцию на тебе @IsabelaGrutman!! Ты выглядишь невероятно! Поцелуи xx VB", — прокомментировала многодетная мама фото с Харпер.

Единственная дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов позировала в синем длинном платье с открытыми плечами. К образу она добавила нежно-голубую сумочку-багет, а волосы оставила распущенными.

Тем временем Виктория позировала в светло-розовом платье с глубоким декольте и переплетением.

[ + – ] Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Кроме 11-летней Харпер, звездные супруги Бекхэм воспитывают еще троих сыновей — Бруклина, Круза и Ромео. Первенец знаменитостей уже строит свою семью в США, женившись в апреле 2022 на американской актрисе Николе Пельтц. После этого Бруклин редко посещает своих родственников в Европе, даже по важным праздникам.

Напомним, Виктория Бекхэм создала платья для подружек невесты на свадьбу Марка Энтони и его молодой возлюбленной.

Также Фокус писал о грандиозном возвращении легендарной группы Spice Girls: певицы, в частности Виктория Бекхэм, выступят на коронации короля Карла ІІІ в мае 2023 года.