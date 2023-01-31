Вікторія Бекхем показала, яку сукню створила для 11-річної доньки (фото)

Дизайнерка назвала свою дитину головною музою у створенні образів.

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48-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем створила сукню для своєї 11-річної доньки. Знімком зірка соцмереж поділилася в Instagram.

"Моя муза номер один. Мамі сподобалося створювати цю сукню для тебе 💙 Мені подобається бачити свою нову колекцію на тобі @IsabelaGrutman!! Ти виглядаєш неймовірно! Поцілунки xx VB", — прокоментувала багатодітна мама фото з Гарпер.

Єдина донька Вікторії та Девіда Бекхемів позувала у синій довгій сукні з відкритими плечима. До образу вона додала ніжно-блакитну сумочку-багет, а волосся залишила розпущеним.

Тим часом Вікторія позувала у світло-рожевій сукні з глибоким декольте та переплетінням.

[ + – ] Вікторія Бекхем з донькою Гарпер

Окрім 11-річної Гарпер, зіркове подружжя Бекхем виховують ще трьох синів — Брукліна, Круза та Ромео. Первісток знаменитостей уже будує свою родину у США, одружившись у квітні 2022 з американською акторкою Ніколою Пельтц. Після цього Бруклін рідко навідує своїх родичів у Європі, навіть на важливі свята.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем створила сукні для подружок нареченої на весілля Марка Ентоні та його молодої коханої.

Також Фокус писав про грандіозне повернення легендарного гурту Spice Girls: співачки, зокрема Вікторія Бекхем, виступлять на коронації короля Карла ІІІ у травні 2023.