Сама Вікторія на весіллі не була присутня, проте на церемонії був помічений Девід Бекхем та їхній син Круз.

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Вікторія Бекхем пошила сукні для подружок нареченої на весілля Марка Ентоні та його молодої коханої. Про це пише Daily Mail.

23-річна дружина співака Марка Ентоні, модель Надя Феррейра розповіла, що британська дизайнерка Вікторія Бекхем пошила сукні для подружок нареченої перед їхньою церемонією в Маямі.

Учасниця "Міс Всесвіт" сказала, що для неї "велика честь", що колишня учасниця гурту "Spice Girl" розробила дизайн суконь.

Вона написала: "Вітаємо містера і місіс Муніц!!! Ми вас обох дуже любимо, і для нас було такою честю бути частиною вашого особливого дня та святкувати ваше кохання!"

Феррейра прокоментувала: "Яка чарівна ніч!! Дійсно, це велика честь, що ви були такою великою частиною цього з нами ♥️✨ і, до речі, ви зробили це сукнями подружок нареченої. Знову така честь. Ми вас теж любимо!!"

[ + – ] Марк Ентоні та Надя Феррейра

Девід Бекхем на весіллі Марка Ентоні з'явився у класичному костюмі у компанії свого 17-річного сина Круза.

Наречена була в білій мереживній сукні від Galia Lahav, яка мала приголомшливий прозорий верх, прикрашений квітковими прикрасами.

На весіллі не були присутні ні колишня дружина Марка Дженніфер Лопес, ні її новий чоловік Бен Аффлек, ні 14-річні близнюки колишньої пари Емма і Макс.

[ + – ] Марк Ентоні та Надя Феррейра

Нагадаємо, Девід Бекхем та Сальма Хаєк відвідали весілля Марка Ентоні з його молодою коханою.

Також Фокус писав про весілля Марка Ентоні та 23-річної моделі.