Сама Виктория на свадьбе не присутствовала, однако на церемонии был замечен Дэвид Бекхэм и их сын Круз.

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Виктория Бекхэм сшила платья для подружек невесты на свадьбу Марка Энтони и его молодой возлюбленной. Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя жена певца Марка Энтони, модель Надя Феррейра рассказала, что британская дизайнер Виктория Бекхэм сшила платья для подружек невесты перед их церемонией в Майами.

Участница "Мисс Вселенная" призналась, что для нее "большая честь", что бывшая участница группы "Spice Girl" разработала дизайн платьев.

Виктория написала: "Поздравляем мистера и миссис Муниц!!! Мы вас обоих очень любим, и для нас было такой честью быть частью вашего особого дня и праздновать вашу любовь!"

Феррейра прокомментировала: "Какая волшебная ночь!! Действительно, это большая честь, что вы были такой большой частью этого с нами ♥️✨ и, кстати, вы сделали это платьями подружек невесты. Снова такая честь. Мы вас тоже любим!!"

[ + – ] Марк Энтони и Надя Феррейра

Дэвид Бекхэм на свадьбе Марка Энтони появился в классическом костюме в компании своего 17-летнего сына Круза.

Невеста была в белом кружевном платье от Galia Lahav, которое имело потрясающий прозрачный верх, декорированный цветочными украшениями.

На свадьбе не присутствовали ни бывшая супруга Марка Дженнифер Лопес, ни ее новый супруг Бен Аффлек, ни 14-летние близнецы бывшей пары Эмма и Макс.

[ + – ] Марк Энтони и Надя Феррейра

Напомним, Дэвид Бекхэм и Сальма Хайек посетили свадьбу Марка Энтони с его молодой возлюбленной.

Также Фокус подробнее писал о свадьбе Марка Энтони и 23-летней модели.