Вікторія Бекхем привітала чоловіка із Днем усіх закоханих архівними фото

І Вікторія, і її чоловік опублікували фото, де вони ще молоді. Разом пара вже 26 років.

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Вікторія Бекхем та її чоловік Девід на День святого Валентина продемонстрували всім своїм шанувальникам, що навіть через 26 років стосунків і шлюбу можна, як і раніше, сильно любити та радіти кожному дню, проведеному разом.

Подружжя кожен на своїй сторінці в Instagram поділилися архівними знімками. Так, Вікторія опублікувала фото, де позує разом із Девідом під час відпустки. На ній — бірюзова кофточка з квітковим принтом, а Девід одягнений у майку й укорочені лляні штани.

"26 років і все ще мій Валентин, я так тебе люблю @davidbeckham, цілую @brooklynpeltzbeckham @cruzbeckham @romeobeckham #HarperSeven x", — підписала допис місіс Бекхем.

Зі свого боку, Девід опублікував кадр, де він сидить з молодою дружиною за столиком під час вечері при свічках.

"З Днем Святого Валентина, моя валентинка, ми любимо тебе, @victoriabeckham.. @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven", — написав 47-річний ексфутболіст.

"З Днем святого Валентина! Я теж вас усіх дуже люблю!" — прокоментувала Вікторія допис чоловіка.

Пара, яка одружилася в 1999 році, має чотирьох дітей. У них є 23-річний син Бруклін, 20-річний Ромео, 17-річний Круз та 11-річна дочка Харпер.

Вікторія розповіла про їхнє весілля під час бесіди із The Business of Fashion під час заходу BoF VOICES 2022 у грудні.

Розкриття їх важливого дня було "набагато інтимнішим, ніж здавалося", сказала вона:

"Я думаю, що ЗМІ прикрасили весілля набагато більше, ніж воно було насправді. Я люблю веселитися. Я дуже-дуже багато працюю. Я дуже серйозно ставлюся до того, що роблю. Гумор, як правило, завдає мені неприємностей, але весілля було не таким грандіозним, як усі уявляли", — сказала вона виданню.

На весіллі, яке відбулося в замку Латтреллстаун неподалік Дубліна, пара сиділа на золотих тронах, а їхній син Бруклін, якому тоді було чотири місяці, був носієм кілець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Вікторія створила сукню для своєї доньки.