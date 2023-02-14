Сретение 2023. На какие приметы стоит обратить внимание 15 февраля
Сретение – один из важнейших христианских праздников. В этот день зима встречается с весной.
15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Второе его название – Принесение в Храм. Этот день относится к двунадесятым праздникам, посвященным жизни Иисуса Христа на земле. На 40-й день после Рождества младенца Иисуса его родители Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский храм, где их встретил 300-летний Симеон Богоприемник. Согласно Евангелию от Луки, Симеон был праведником и от Духа Святого был провозглашен, что он сможет умереть только тогда, когда увидит Иисуса Христа. В итоге так и произошло.
Название праздника переводится как "встреча". Наши предки говорили, что в этот день зима с весной встречается, а во многих селах даже устраивали празднества по встрече весны.
Как любой большой праздник, Сретение богато на приметы. Какие именно, выяснял Фокус.
Чего нельзя делать на Сретение
- Поскольку этот день является большим церковным праздником, запрещена любая работа по дому и хозяйству, кроме ухода за скотом. Запрещалось убирать, рукодельничать, стирать, работать по двору. Трудиться разрешено только в том случае, если это направлено на благо и помощь другим.
- Также нельзя ни в коем случае ругаться, сквернословить и обижать людей.
- На Сретение запрещено мыться. Правда, этот запрет касается только бани, поскольку, чтобы пойти туда, нужно наносить воды, нарубить дров и тому подобное. На физический труд, как говорилось выше, в этот день табу. Зато душ или ванну принимать не воспрещено.
- Не стоит на Сретение отправляться в дальнюю дорогу. Поскольку погода в этот период переменчива, путника могли застигнуть неприятности. Существовала даже поговорка: "На Сретенье отправишься в путь – скоро домой не вернешься".
- Нельзя на Сретение класть деньги на кухонный стол. Наши предки верили, что в таком случае удача отвернется, а деньги утекут сквозь пальцы.
- Церковь запрещает в этот день употреблять алкоголь и проводить магические обряды.
Приметы на Сретение
- Если петух на Сретение напьется воды из лужи – к стуже;
- Если на Сретение дороги переметет – к холодной и поздней весне;
- Иней на деревьях в этот день сулит хороший урожай гречки и картофеля;
- Ветер 15 февраля – к урожаю плодовых деревьев;
- Пасмурная погода с прояснениями на Сретение – к ранней весне, а облачная, без проблесков солнца обещает морозы 24 февраля.
- Ночное небо с 14 на 15 февраля усыпано звездами – к поздней весне.