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Сретение 2023. На какие приметы стоит обратить внимание 15 февраля

сретение
Фото: Соцсети

Сретение – один из важнейших христианских праздников. В этот день зима встречается с весной.

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15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Второе его название – Принесение в Храм. Этот день относится к двунадесятым праздникам, посвященным жизни Иисуса Христа на земле. На 40-й день после Рождества младенца Иисуса его родители Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский храм, где их встретил 300-летний Симеон Богоприемник. Согласно Евангелию от Луки, Симеон был праведником и от Духа Святого был провозглашен, что он сможет умереть только тогда, когда увидит Иисуса Христа. В итоге так и произошло.

Название праздника переводится как "встреча". Наши предки говорили, что в этот день зима с весной встречается, а во многих селах даже устраивали празднества по встрече весны.

Как любой большой праздник, Сретение богато на приметы. Какие именно, выяснял Фокус.

Чего нельзя делать на Сретение

  • Поскольку этот день является большим церковным праздником, запрещена любая работа по дому и хозяйству, кроме ухода за скотом. Запрещалось убирать, рукодельничать, стирать, работать по двору. Трудиться разрешено только в том случае, если это направлено на благо и помощь другим.
  • Также нельзя ни в коем случае ругаться, сквернословить и обижать людей.
  • На Сретение запрещено мыться. Правда, этот запрет касается только бани, поскольку, чтобы пойти туда, нужно наносить воды, нарубить дров и тому подобное. На физический труд, как говорилось выше, в этот день табу. Зато душ или ванну принимать не воспрещено.
  • Не стоит на Сретение отправляться в дальнюю дорогу. Поскольку погода в этот период переменчива, путника могли застигнуть неприятности. Существовала даже поговорка: "На Сретенье отправишься в путь – скоро домой не вернешься".
  • Нельзя на Сретение класть деньги на кухонный стол. Наши предки верили, что в таком случае удача отвернется, а деньги утекут сквозь пальцы.
  • Церковь запрещает в этот день употреблять алкоголь и проводить магические обряды.

Приметы на Сретение

  • Если петух на Сретение напьется воды из лужи – к стуже;
  • Если на Сретение дороги переметет – к холодной и поздней весне;
  • Иней на деревьях в этот день сулит хороший урожай гречки и картофеля;
  • Ветер 15 февраля – к урожаю плодовых деревьев;
  • Пасмурная погода с прояснениями на Сретение – к ранней весне, а облачная, без проблесков солнца обещает морозы 24 февраля.
  • Ночное небо с 14 на 15 февраля усыпано звездами – к поздней весне.