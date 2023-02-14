Сретение 2023. На какие приметы стоит обратить внимание 15 февраля

Сретение – один из важнейших христианских праздников. В этот день зима встречается с весной.

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15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Второе его название – Принесение в Храм. Этот день относится к двунадесятым праздникам, посвященным жизни Иисуса Христа на земле. На 40-й день после Рождества младенца Иисуса его родители Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский храм, где их встретил 300-летний Симеон Богоприемник. Согласно Евангелию от Луки, Симеон был праведником и от Духа Святого был провозглашен, что он сможет умереть только тогда, когда увидит Иисуса Христа. В итоге так и произошло.

Название праздника переводится как "встреча". Наши предки говорили, что в этот день зима с весной встречается, а во многих селах даже устраивали празднества по встрече весны.

Как любой большой праздник, Сретение богато на приметы. Какие именно, выяснял Фокус.

Чего нельзя делать на Сретение

Поскольку этот день является большим церковным праздником, запрещена любая работа по дому и хозяйству, кроме ухода за скотом. Запрещалось убирать, рукодельничать, стирать, работать по двору. Трудиться разрешено только в том случае, если это направлено на благо и помощь другим.

Также нельзя ни в коем случае ругаться, сквернословить и обижать людей.

На Сретение запрещено мыться. Правда, этот запрет касается только бани, поскольку, чтобы пойти туда, нужно наносить воды, нарубить дров и тому подобное. На физический труд, как говорилось выше, в этот день табу. Зато душ или ванну принимать не воспрещено.

Не стоит на Сретение отправляться в дальнюю дорогу. Поскольку погода в этот период переменчива, путника могли застигнуть неприятности. Существовала даже поговорка: "На Сретенье отправишься в путь – скоро домой не вернешься".

Нельзя на Сретение класть деньги на кухонный стол. Наши предки верили, что в таком случае удача отвернется, а деньги утекут сквозь пальцы.

Церковь запрещает в этот день употреблять алкоголь и проводить магические обряды.

Приметы на Сретение