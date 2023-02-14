Стрітення 2023. На які прикмети варто звернути увагу 15 лютого

Стрітення — одне з найважливіших християнських свят. У цей день зима зустрічається з весною.

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15 лютого православні християни відзначають Стрітення Господнє. Друга його назва — Принесення до Храму. Цей день належить до двонадесятих свят, присвячених життю Ісуса Христа на землі. На 40-й день після Різдва немовля Ісуса його батьки Марія та Йосип принесли до Єрусалимського храму, де їх зустрів 300-річний Симеон Богоприймач. Згідно з Євангеліє від Луки, Симеон був праведником і від Духа Святого був проголошений, що він зможе померти лише тоді, коли побачить Ісуса Христа. Зрештою так і сталося.

Назва свята перекладається як "зустріч". Наші пращури казали, що в цей день зима з весною зустрічаються, а в багатьох селах влаштовували святкування з приводу зустрічі весни.

Як будь-яке велике свято, Стрітення багате на прикмети. Які саме з'ясовував Фокус.

Чого не можна робити на Стрітення

Оскільки цей день є великим церковним святом, заборонено будь-яку роботу по дому та господарству, крім догляду за худобою. Заборонялося прибирати, займатися рукоділлям, прати, працювати на подвір'ї. Працювати дозволено лише в тому випадку, якщо це спрямоване на благо та допомогу іншим.

Також не можна ні в якому разі лаятися, лихословити й ображати людей.

На Стрітення заборонено митися. Щоправда, ця заборона стосується лише лазні, оскільки щоб піти туди, потрібно наносити води, нарубати дров тощо. На фізичну працю, як говорилося вище, цього дня табу. Натомість душ чи ванну приймати не заборонено.

Не варто на Стрітення вирушати в далеку дорогу. Оскільки погода в цей період мінлива, мандрівника могли зазнати неприємності. Існувала навіть приказка: "На Стрітення вирушиш у дорогу — скоро додому не повернешся".

Не можна на Стрітення класти гроші на кухонний стіл. Наші пращури вірили, що в такому разі удача відвернеться, а гроші втечуть крізь пальці.

Церква забороняє у цей день вживати алкоголь та проводити магічні обряди.

Прикмети на Стрітення