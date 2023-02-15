Как правильно помыть свою собаку, чтобы она вас не разлюбила

Собаки хоть и любят плавать и валяться в грязи, но мыться в ванне, особенно после прогулок, они не слишком любят.

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Собаки, в отличие от котов, довольно спокойной воспринимают банные процедуры. Но если собака живет в квартире, любит спать на кровати и диване, а на улице не слишком чисто, но мытье становится каждодневной рутиной, от которой псы не в восторге. Однако есть способы минимизировать неприятные ощущения и превратить мытье собаки из настоящего испытания в приятную процедуру и для вас и для вашего питомца. Об этом пишет Southern Living.

Владельцы собак хотя бы раз в месяц предпочитают водить своих питомцев к грумеру. Особенно это касается длинношерстных, или декоративных пород. Но мыть собаку приходится куда чаще, ведь они любят бегать во время прогулки и нередко вляпываются в грязь.

Грумеры умеют обходиться с животными, к тому же у них есть все оборудование, но вы тоже можете научиться управляться со своим питомцем так, чтобы он потом не обижался на вас часами. И не считал мытье пыткой.

Как часто нужно мыть собаку

По данным Американского клуба собаководства, частота купания собаки зависит от ее породы, возраста, длины шерсти и типа шерсти. Большинство собак принято мыть, когда их шерсть становится грязной, и появляется "запах псины". Породы, которые не линяют и не имеют проблем со здоровьем, обычно нуждаются в купании каждый месяц. Но лапы собакам моют гораздо чаще.

[ + – ] Не все собаки любят водные процедуры

Если у вас очень молодой щенок, рекомендуется немного повременить с купанием. Щенки не могут регулировать температуру своего тела, поэтому их первое купание не должно быть раньше, чем в возрасте восьми недель.

Как часто нужно расчесывать собаку

Вы должны часто расчесывать собаку между купаниями, чтобы ее шерсть оставалась свежей и блестящей, но не более одного раза в день для длинношерстных собак. Короткошерстные собаки требуют меньше ухода за шерстью, чем длинношерстные.

[ + – ] Вычесывать собак нужно чаще, чем мыть

Собаки с длинной, шелковистой или курчавой шерстью нуждаются в ежедневном расчесывании, чтобы их шерсть не спутывалась и не скатывалась в колтуны. Особенно это касается зон у ушей, в подмышечных впадинах или на задней части лап.

Собаки с короткой шерстью не нуждаются в частом расчесывании, но они тоже линяют, а вычесывание помогает уменьшить количество шерсти в доме.

Как мыть собаку

Неудивительно, что купание собаки в домашних условиях может быть сложной задачей. Но, ключ к тому, чтобы ваш щенок привык к купанию, состоит в том, чтобы сделать его приятным. Для начала вычешите шерсть собаки перед купанием. Это поможет удалить спутанную и выпавшую шерсть, которая раздражает кожу собаки.

[ + – ] Собак нужно мыть бережно и угощая лакомствами

Если есть возможность мыть собаку на улице – лучше выбрать этот способ, там можно спокойно разбрызгивать воду, не боясь потопа, но следует помнить, что собака может вырваться сразу после мытья и испачкаться снова. И положите в ванную коврик, чтобы лапы собаки не скользили.

Заранее подготовьте все, что вам понадобится: шампунь для собак (человеческий им не подойдет), заткните уши собаки ватными тампонами, чтобы туда не попала вода.

Мойте собаку от шеи вниз, втирая шампунь в шерсть собаки и споласкивая теплой водой. Избегайте морды собаки. Ее лучше протереть влажным полотенцем, или мягкой мочалкой. Потом оботрите полотенцем.

Собак можно сушить феном, но очень бережно: горячий воздух может обжечь кожу вашео питомца.

Вот несколько правил для собачьего купания

Используйте нескользкую и удобную ванну, или используйте коврик;

Попробуйте принять душ вместе с щенком. Тогда им будет не так страшно;

Не пугайте собаку и не кричите на нее;

Если собаке не нравится проточная вода, немного наполните ванну, прежде, чем поместить туда собаку;

Используйте ковшик, чтобы поливать собаку водой, а не душ;

Дайте побольше угощений в качестве поощрения.

Напомним, ранее Фокус писал о том, чем нельзя кормить собаку. Особенно для них вредны сладости, а виноград и изюм могут нанести серьезный вред здоровью.