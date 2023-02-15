Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Как правильно помыть свою собаку, чтобы она вас не разлюбила

собаки, собака, мопс, как помыть собаку, как просто помыть собаку, собаки купание
Фото: Getty Images | Собаки не слишком любят мыться

Собаки хоть и любят плавать и валяться в грязи, но мыться в ванне, особенно после прогулок, они не слишком любят.

Related video

Собаки, в отличие от котов, довольно спокойной воспринимают банные процедуры. Но если собака живет в квартире, любит спать на кровати и диване, а на улице не слишком чисто, но мытье становится каждодневной рутиной, от которой псы не в восторге. Однако есть способы минимизировать неприятные ощущения и превратить мытье собаки из настоящего испытания в приятную процедуру и для вас и для вашего питомца. Об этом пишет Southern Living.

Владельцы собак хотя бы раз в месяц предпочитают водить своих питомцев к грумеру. Особенно это касается длинношерстных, или декоративных пород. Но мыть собаку приходится куда чаще, ведь они любят бегать во время прогулки и нередко вляпываются в грязь.

Грумеры умеют обходиться с животными, к тому же у них есть все оборудование, но вы тоже можете научиться управляться со своим питомцем так, чтобы он потом не обижался на вас часами. И не считал мытье пыткой.

Как часто нужно мыть собаку

По данным Американского клуба собаководства, частота купания собаки зависит от ее породы, возраста, длины шерсти и типа шерсти. Большинство собак принято мыть, когда их шерсть становится грязной, и появляется "запах псины". Породы, которые не линяют и не имеют проблем со здоровьем, обычно нуждаются в купании каждый месяц. Но лапы собакам моют гораздо чаще.

Не все собаки любят водные процедуры

Если у вас очень молодой щенок, рекомендуется немного повременить с купанием. Щенки не могут регулировать температуру своего тела, поэтому их первое купание не должно быть раньше, чем в возрасте восьми недель.

Как часто нужно расчесывать собаку

Вы должны часто расчесывать собаку между купаниями, чтобы ее шерсть оставалась свежей и блестящей, но не более одного раза в день для длинношерстных собак. Короткошерстные собаки требуют меньше ухода за шерстью, чем длинношерстные.

Вычесывать собак нужно чаще, чем мыть

Собаки с длинной, шелковистой или курчавой шерстью нуждаются в ежедневном расчесывании, чтобы их шерсть не спутывалась и не скатывалась в колтуны. Особенно это касается зон у ушей, в подмышечных впадинах или на задней части лап.

Собаки с короткой шерстью не нуждаются в частом расчесывании, но они тоже линяют, а вычесывание помогает уменьшить количество шерсти в доме.

Как мыть собаку

Неудивительно, что купание собаки в домашних условиях может быть сложной задачей. Но, ключ к тому, чтобы ваш щенок привык к купанию, состоит в том, чтобы сделать его приятным. Для начала вычешите шерсть собаки перед купанием. Это поможет удалить спутанную и выпавшую шерсть, которая раздражает кожу собаки.

Собак нужно мыть бережно и угощая лакомствами

Если есть возможность мыть собаку на улице – лучше выбрать этот способ, там можно спокойно разбрызгивать воду, не боясь потопа, но следует помнить, что собака может вырваться сразу после мытья и испачкаться снова. И положите в ванную коврик, чтобы лапы собаки не скользили.

Заранее подготовьте все, что вам понадобится: шампунь для собак (человеческий им не подойдет), заткните уши собаки ватными тампонами, чтобы туда не попала вода.

Мойте собаку от шеи вниз, втирая шампунь в шерсть собаки и споласкивая теплой водой. Избегайте морды собаки. Ее лучше протереть влажным полотенцем, или мягкой мочалкой. Потом оботрите полотенцем.

Собак можно сушить феном, но очень бережно: горячий воздух может обжечь кожу вашео питомца.

Вот несколько правил для собачьего купания

  • Используйте нескользкую и удобную ванну, или используйте коврик;
  • Попробуйте принять душ вместе с щенком. Тогда им будет не так страшно;
  • Не пугайте собаку и не кричите на нее;
  • Если собаке не нравится проточная вода, немного наполните ванну, прежде, чем поместить туда собаку;
  • Используйте ковшик, чтобы поливать собаку водой, а не душ;
  • Дайте побольше угощений в качестве поощрения.

Напомним, ранее Фокус писал о том, чем нельзя кормить собаку. Особенно для них вредны сладости, а виноград и изюм могут нанести серьезный вред здоровью.